Waldstadt

Die Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“ hat in Waldstadt II in den letzten Jahren auf historischem Boden neu gebaut: Wo sich jetzt die Geschäftsstelle und das neue Quartier Waldgarten befinden, hatte früher das Wohnungsbaukombinat Potsdam seinen Sitz, das sämtliche Platten-Neubauviertel im damaligen DDR-Bezirk Potsdam errichtet hatte. Bodo Jablonowski ist geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft.

Herr Jablonowski, wie wichtig ist die Waldstadt II für Ihre Genossenschaft?

Anzeige

Bodo Jablonowski: Wir haben sehr intensiv unsere Bestände modernisiert – Waldstadt I in den Jahren 2002 bis 2005, Waldstadt II in den Jahren 2005 bis 2016. Wir haben einige Dutzend Millionen Euro investiert in veränderte Wohnungsgrundrisse, in neue Aufzüge und Balkone, Elektro und Wasser. Wir haben sehr viel an der Qualität der Häuser verbessert und ich denke damit auch für das gefühlte Wohnen unserer Mitglieder. Unser größter Standort mit mehr als 1800 genossenschaftlichen Wohnungen ist immer noch das Wohngebiet Am Stern. Aber wenn wir die beiden Waldstädte zusammen nehmen, kommen wir dort auf 2156 Wohnungen. Es folgt der Schlaatz mit 1086 Wohnungen. Die Waldstadt ist uns sehr wichtig. Wir haben bisher auch nur dort neu gebaut.

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Immer wieder einmal ist von einem drohenden Grünverlust in der Waldstadt II die Rede. Nicht nur wegen des umstrittenen Schulneubaus am Bahnhof Rehbrücke, sondern auch im Zusammenhang mit Wohnneubauten und einer damit verbundenen Verdichtung. Was ist da dran?

Das kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich keine Verdichtungsbauten größerer Art in Waldstadt II kenne. Wir selbst haben auf dem Areal der früheren Berufsschule und dem ehemaligen Firmensitz des Wohnungsbaukombinats gebaut. Und auch die Kollegen von der Pro Potsdam haben ihre Neubauten Am Moosfenn auf einem ehemaligen Garagenstandort errichtet. Eine typische Verdichtung sehe ich da auch nicht. Das wäre anders, wenn man in die Blockstruktur hinein bauen würde, also auf den Freiflächen zwischen den Wohnhäusern weitere Gebäude errichten würde.

Visualisierung des geplanten Neubaus Am Kahleberg. Quelle: PWG „Karl Marx“

Wie viele Wohnungen hat Ihre Genossenschaft in der Waldstadt neu gebaut?

Wir haben mit dem Quartier Waldgarten unmittelbar hinter unserer Geschäftsstelle an der Saarmunder Straße von 2010 bis 2019 insgesamt 200 Wohnungen neu errichtet. Eines unserer Zukunftsprojekte ist der Neubau an der Straße Zum Kahleberg 28. Geplant ist ein Zwölfgeschosser, um den Flächenverbrauch im Grünland vor der Waldgrenze zu reduzieren. In dem Hochhaus mit angeschlossenem Riegelbau sollen 83 Wohnungen entstehen. Vor zwei Jahren haben wir einen Wettbewerb dazu durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2022 und 2023 in Abstimmung mit unserem ersten Neubauvorhaben mit 48 Wohnungen in der Innenstadt. Wir sind unter den Investoren des Blocks III am Alten Markt.

Ist der Eindruck richtig, dass ältere Neubaugebiete wie die Waldstädte oder der Schlaatz für die Kommunalpolitik einen anderen Stellenwert haben als Neubauprojekte in der Innenstadt und im Norden? Beispiel: Über die Bahnunterführungen und eine Verlängerung der Wetzlarer Straße zur Heinrich-Mann-Allee zur Verkehrsentlastung wird bereits seit 30 Jahren ohne Ergebnis diskutiert.

Sicherlich gab es die größeren Anstrengungen für die Entwicklung des Wohnens mit der Erschließung der ehemaligen militärisch genutzten Flächen im Norden, was ich als alter Potsdamer eigentlich sehr schön finde. Man hat sehr viel Energie und Konzentration darauf verwendet und sich vielleicht auch darauf verlassen, dass Viertel im Süden wie Waldstadt II, Am Stern und Schlaatz in eigener Verantwortung der Unternehmen eine Aufwertung der Bestände erfahren. Natürlich sind wir immer im Ringen mit der Stadt, gemeinsam so ein Gebiet zu denken. Es sind ja nicht nur die Häuser und die Wohnungen, die funktionieren sollen, sondern auch das Umfeld, die Infrastruktur. Wenn ich überlege, dass es nicht wenige Jahre gab, in denen es am Schlaatz keinen Supermarkt gab, dann war das eben so ein Thema. Aber für den Schlaatz gibt es nun die Vereinbarung der Stadt mit den Wohnungsunternehmen „Schlaatz 2030“, die auch städtische Aktivitäten für freie Räume, für Infrastruktur gewährleisten sein soll.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

In einem amtlichen Vordruck des Rathauses für Wohnungssuchende fand sich in diesem Sommer die Formulierung „Alles außer Schlaatz“. Wie haben Sie das aufgenommen?

Es ist sehr befremdlich, wenn solche Dinge passieren. Da freuen wir uns natürlich nicht drüber. Denn die Stigmatisierung von Gebieten, egal ob es der Schlaatz ist oder die Waldstadt, tut uns und den Bewohnern in den Gebieten nicht gut. Sicher gibt es in Potsdam Standorte mit sehr unterschiedlicher Qualität, die auch stark von den finanziellen Möglichkeiten der Menschen abhängen. Aber wenn man dann sagt: Alles außer Schlaatz, dann ist das eine Stigmatisierung, die niemandem gut tut, die auch dem Entwicklungsprozess des Schlaatzes nicht gerecht wird.

Die größte Wohnungsgenossenschaft der Stadt Die Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft „ Karl Marx“ wurde 1954 von Mitarbeitern des damaligen Babelsberger VEB Lokomotivbau gegründet. 1990 hatte die Genossenschaft 7473 Wohnungen, Ende 2019 waren es 6665. Der Rückgang des Bestandes trotz Neubaus erklärt sich mit dem Verkauf oder der Mieterprivatisierung von mehr als 1100 Wohnungen im Zuge des sogenannten Altschuldenhilfegesetzes. Die durchschnittliche Miete in den Genossenschaftswohnungen liegt bei 5,40 Euro kalt in der Waldstadt I, 5,60 Euro in der Waldstadt II und neun Euro im Neubau. Die Genossenschaft hatte 1990 7528 Mitglieder, die Anzahl sank bis 2004 auf 7240 und liegt aktuell bei knapp 8000. Die Schwankung ist mit den Wohnungsverkäufen, aber auch mit Wegzügen begründet. Zeitweise hatte auch die Genossenschaft in Potsdam Leerstand. Mittlerweile ist die Nachfrage allerdings enorm. Aktuell sind drei Wohnungen frei. Neue Mitglieder werden nur aufgenommen und auf die Warteliste gesetzt, wenn absehbar ist, dass ihnen kurz- oder mittelfristig Wohnungen angeboten werden können.

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Volker Oelschläger