Jägervorstadt

Der Baukonzern Kondor Wessels baut in der Jägervorstadt eine Luxuswohnanlage. Bis Ende 2022 sollen in der Kurt-von-Plettenberg-Straße insgesamt 24 hochwertige Eigentumswohnungen entstehen. Das Projekt mit dem Namen „Condé“ entsteht direkt neben dem Garde-Karree, das Kondor Wessels bereits 2009 in den einstigen Pferdeställen der Ulanenkaserne umgesetzt hat.

Das neue Projekt greift mit im Namen die historische Nutzung des Ortes als Reiterkaserne auf – Condé war das Lieblingspferd Friedrichs II. gewesen.

Gehobene Ausstattung – vier Zimmer für mehr als 800.000 Euro

Diesmal werden keine Denkmale umgebaut, sondern ein dreigeschossiger Baukörper mit Eigentumswohnungen neu errichtet. Kondor Wessels spricht von „flächeneffizienten 1,5-Zimmer-Studioapartments bis hin zu großzügigen Vier-Zimmer-Familienwohnungen“. Das Architekturbüro Anne Lampen schaffe mit seinem Entwurf „die perfekte Verbindung zur Umgebungsbebauung und den sanierten Reitställen. Klinkerdetails an den Fassaden zitieren mühelos die Historie, während klare moderne Formen und großdimensionierte Fenster zeitgemäße Designansprüche fokussiere“.

Die Ausstattung wird als „gehoben“ angegeben. Tatsächlich hat das Projekt stolze Kaufpreise, die der MAZ auf Nachfrage auch genannt wurden: Die günstigste Wohnung – zwei Zimmer mit 52 Quadratmetern – gibt es für 381.000 Euro, was rund 7300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche entspricht. „Die teuerste Wohnung ist eine Familienwohnung im Erdgeschoss mit vier Zimmern und großzügigem Garten für 817.000 Euro“, teilt der Bauherr mit. Bei 123 Quadratmetern Wohnfläche entspricht das einem Quadratmeterpreis von rund 6600 Euro.

Von Peter Degener