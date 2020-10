Schlaatz

Die orange-gelbe Häuserfront fällt sofort auf, wenn man in den Weidenhof einbiegt. An einem Donnerstagabend ist es hier ruhig, aus einem geöffneten Fenster sind zwei Kinder zu hören, die vermutlich ein Spiel spielen: „Das ist doch Schummeln, ey das geht gar nicht“, ruft das eine. Aus einem anderen Fenster dringt der Geruch von gekochtem Essen nach draußen, an der Häuserfront gegenüber sieht man eine alte Dame in einem gläsernen Fahrstuhl hochfahren.

Familie Tarnowski wohnt seit 2006 im Weidenhof. Das Haus in dem sie lebt gehört der Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft eG (pbg), die vor Ort mehrere Häuser betreut. Von den Vorurteilen gegenüber dem Schlaatz als Schmuddelstadtteil hält sie gar nichts, sie würde nirgendwo anders in Potsdam wohnen wollen. „Wir haben hier bisher nur gute Erfahrungen gemacht, es lebt sich sehr schön hier“, sagt Michael Tarnowski.

Günstiger Wohnraum für die große Familie

Der 60-Jährige stammt ursprünglich aus Quakenbrück in Niedersachsen und ist 1991 wegen seiner ersten Frau nach Potsdam gekommen. Seit 2002 lebt er am Schlaatz und schwärmt im Speziellen von der Gemeinschaft im aktuellen Haus. „Wir haben hier alle vollstes Vertrauen zueinander, das geht über das normale Paketannehmen hinaus, wir sind quasi eine Komplettfamilie.“

Die älteste Dame im Haus ist um die 80 Jahre alt, der jüngste Bewohner noch ein Baby. „Wir haben hier Ersatzgroßeltern für die Kinder, richtig gute Freunde, die Bandbreite ist groß“, erzählt Kerstin Tarnowski. Bevor die 41-Jährige mit ihrem Mann zusammenzog, lebte sie bereits ein Jahr am Schlaatz, unter anderem der günstige Wohnraum hielt sie vor Ort.

Die bunte Häuserfront im Weidenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Tarnowskis sind eine Patchworkfamilie mit insgesamt sechs Kindern, drei leben noch bei den Eltern in der 100 Quadratmeter großen Fünfzimmerwohnung. Den genauen Mietpreis möchte die Familie nicht in der Zeitung lesen, aber so viel sei gesagt: Er fällt sehr viel günstiger aus, als bei vergleichbar großen Wohnungen in der Innenstadt. „Bei den wachsenden Mietpreisen wären wir schön blöd, irgendwo anders hinzuziehen“, sagt Kerstin Tarnowski.

Eine Stadt in der Stadt

Für sie sei der Schlaatz wie eine kleine, in sich geschlossene Stadt: „Wir haben alles hier, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie. Viel raus müssen wir eigentlich nicht.“ Nur für die Arbeit fährt sie nach Stahnsdorf, ihr Mann arbeitet in Potsdam. Und Tochter Lina-Tabea muss unter der Woche täglich ans andere Ende der Stadt fahren.

Die 12-Jährige, die Ende Oktober ihren 13. Geburtstag feiert, besucht die Sportschule am Luftschiffhafen. Um 6.46 Uhr muss sie morgens an der Haltestelle sein, das frühe Aufstehen macht ihr aber nicht so viel aus, sagt sie. Dafür besucht sie die Schule zu gerne.

Überhaupt spielt Sport in der Familie Tarnowski eine große Rolle: Mutter Kerstin war früher mal Leistungsschwimmerin, heute engagiert sie sich – wie fast die gesamte Familie – ehrenamtlich bei der Wasserwacht.

Und auch Tochter Jula-Tanika erzählt stolz von ihren Erfolgen im Sportunterricht: „Ich habe letztens die 50 Meter in 8,5 Sekunden geschafft, das war sehr cool.“ Außerdem mag die 11-Jährige Mathematik –und ist auch darin ziemlich gut. Noch besucht sie die Weidenhof-Grundschule am Schlaatz, möchte aber nach der sechsten Klasse gerne an das Humboldt-Gymnasium wechseln.

Viele Haustiere

„Wir sind schon eine kleine Streberfamilie“, sagt Mutter Kerstin und lacht. Den Stolz auf die Leistungen ihrer Kinder sieht man ihr an, auch während des Corona-Lockdowns haben sie ihre Schulaufgaben sehr selbstständig erledigt.

Dem 14-jährigen Michael-Janik hat es auch nicht viel ausgemacht, nicht rauszukönnen. „Ich bin sowieso lieber drinnen, ein richtiges Kellerkind“, sagt er und grinst. Untereinander verstehen sich die Geschwister nach eigener Aussage ganz gut. „Wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen“, sagt Jula-Tanika, die oft und viel mit Freunden im Kiez unterwegs ist.

Was die Familie auch eint: Die Liebe zu der „ Harry Potter“-Buchreihe von J.K. Rowling. Im Wohnzimmerregal steht eine Sammlerfigur der weißen Schneeeule Hedwig, im Schrank versteckt sich ein Niffler-Plüschtier – ein Wesen aus dem „ Harry Potter“-Prequel „Fantastische Tierwesen“.

„Wir lesen gerne Fantasy, gerade sind wir an der Percy-Jackson-Reihe von Rick Riordan dran.“ Lebendige Haustiere gibt es übrigens auch in der Wohnung: Zur Familie gehören neben mehreren Fischen im Aquarium auch die zwei Kater Chernyy und Mortschek sowie der verkuschelte Labrador-Husky-Boxer-Mix Billy.

Eine Sammlerfigur der „Harry Potter“-Eule Hedwig im Wohnzimmer der Tarnowskis. Quelle: Sarah Kugler

Kinder wachsen mit verschiedenen Kulturen auf

Das multikulturelle Umfeld im Schlaatz begrüßt die Familie sehr. „Für die Kinder ist das so toll, weil sie mit verschiedenen Kulturen groß werden“, sagt Kerstin Tarnowski. Allein an der Gesamtschule Am Schilfhof, die Michael-Janik besucht, seien 17 Nationen vertreten, in der Weidenhof-Grundschule sieht es ähnlich aus.

„Für uns ist es beispielsweise selbstverständlich, darauf zu achten, Veggie-Gummibärchen oder Geflügel- statt Schweinewurst bei Schulfeiern mitzubringen“, sagt Mutter Kerstin. Und Jula-Tanika erzählt, wie sie mit einem aus Syrien stammenden Klassenkameraden Schulbrote getauscht hat: „Er hat arabische Wraps mit einem total leckeren Fleisch mitgebracht, die waren super.“ Das Fleisch mussten ihre Eltern dann auch kaufen und zu Hause kochen.

Und auch beim Thema Religion ist der Austausch erwünscht: Familie Tarnowski ist evangelisch, Michael-Janik ist gerade im September konfirmiert worden, alle besuchen regelmäßig das Projekt Kirche im Kiez. Als die jüngste Tochter beim muslimischen Ramadan mitmachen wollte, sahen die Eltern das locker. „Na klar soll sie sich ausprobieren“, sagt die Mutter. „Außerdem glauben wir doch eh alle an den gleichen Gott.“

Von Sarah Kugler