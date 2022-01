Potsdam

Die Wohnungsvergabe nach dem so genannten Potsdam-Bonus-System ist gestartet. Dabei sollen Wohnungssuchende aus Potsdam oder mit einem engen Bezug zur Landeshauptstadt gegenüber anderen Interessenten bevorzugt werden. Basis für die Auswahl ist ein Punktesystem.

Zum Auftakt wurden am Dienstag zwei Wohnungen in der Gaußstraße und in der Großbeerenstraße über die App der kommunalen Bauholding Pro Potsdam angeboten, die nach Angaben von Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal 20 bis 25 Wohnungen monatlich über das Bonussystem bereitstellen will.

Erste Klicks auf die Exposés

Schon unmittelbar nach der Veröffentlichung gab es „erste Klicks auf die entsprechenden Exposés“, sagte Pro-Potsdam-Sprecherin Jessica Beulshausen auf MAZ-Anfrage.

Mit weiteren Vermietern sei die Stadt bereits im Gespräch, so Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts: „Es soll ein Auftakt sein. Die Pro Potsdam ist der Pilot, wir hoffen, dass möglichst viele mitmachen.“ Namen weiterer Wohnungsgesellschaften wollte er aber noch nicht nennen.

30 Punkte für fünf Jahre Potsdam

Erstes Vermietungskriterium beim Potsdam-Bonus sind der Ortsbezug mit Blick auf den aktuellen Wohnsitz, die Arbeitsstelle, den Studien- oder den Ausbildungsplatz. Weitere Kriterien sind die Anzahl der Mietvertragspartner und einziehenden Kinder, Behinderung oder Pflegegrade, sowie das Einkommen der jeweiligen Haushalte.

In der Bonus-Gewichtung werden Einkünfte und Ortsbezug mit jeweils bis zu 30 Prozent, die Kriterien Behinderung/Pflegegrad sowie Anzahl der Mietvertragspartner und Kinder mit jeweils 20 Prozent berücksichtigt.

Ein mit vollen 30 Punkten bewerteter Ortsbezug gilt, wenn die Interessenten mindestens schon fünf Jahre in Potsdam wohnen oder arbeiten. Zum Nachweis werden etwa Ausweisdokumente, Mietverträge, Bescheinigungen der Personalabteilung, Arbeits- und Ausbildungsverträge gefordert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bonus-Modelle in Süddeutschland

Für ihr Bonus-Modell orientierten sich Stadt und Pro Potsdam am Beispiel anderer Städte wie Traunstein (Bayern), wo jedes Jahr Hauptwohnsitz mit 20 Punkten berechnet wird, Hilden (Nordrhein-Westfalen), wo ein Arbeitsplatz vor Ort zwei Punkte bringt, Ulm (Baden-Württemberg), wo 24 Monate Ortsansässigkeit mit fünf Punkten zu Buche schlagen, oder Landsberg am Lech (Bayern), wo jedes volle Jahr Hauptwohnsitz oder Arbeitsplatz vor Ort mit 40 Punkten berechnet werden.

Der Gesamtbetrag der Einkünfte des einziehenden Haushalts wird für das Punktesystem mit der Quadratmeterzahl der Wohnung verrechnet. 30 Punkte bekommen etwa Haushalte mit bis zu 28.000 Euro jährlich bei Wohnungen bis zu 50 Quadratmetern. Jahreseinkommen bis zu 47.600 Euro werden bei Interesse an Wohnungen mit mehr als 80 Quadratmeter mit 30 Punkten bedacht.

Jahreseinkommen trifft Wohnfläche

Jahreseinkommen bis zu 58.061 Euro bekommen bei Interesse an einer Wohnung bis 50 Quadratmeter nur noch zehn Punkte. Bei den größten Wohnungen mit mehr als 80 Quadratmeter Fläche gibt es bis zu einem Haushaltseinkommen von 98.703 Euro zehn Punkte.

Als Beleg werden von Interessenten etwa Gehaltsnachweise, Rentenmitteilungen oder der aktuelle Kindergeldbescheid gefordert. Als Modell für die Potsdamer Kalkulation dienten unter anderem Bad Soden-Saumünster (Hessen) und Pfaffenhofen (Bayern).

Sechs Punkte gibt es pro Kind

Die Anzahl der Mietvertragspartner und der einziehenden Kinder wird mit maximal 20 Punkten bewertet. Pro Kind und Jugendlichem werden sechs Punkte, für jeden Erwachsenen drei Punkte vergeben.

Als Nachweis werden bei Erwachsenen eine Erklärung aller Interessenten an der Mietwohnung, für Kinder Geburtsurkunden oder Mutterpässe gefordert. Für dieses Berechnungsmodell wurden unter anderem die Kriterien der Stadt Hilden (Nordrhein-Westfalen) ausgewertet.

Auch Behinderungen und Pflegegrade fließen in die Berechnung für den Potsdam-Bonus ein. Der Pflegegrad 1 wird mit vier Punkten bewertet, beim Pflegegrad 5 gibt es 20 Punkte. Beispielskommunen waren etwa Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern), Salzburg (Österreich) und Hohenbrunn (Bayern).

Inseriert wird Potsdam-Bonus nur online

Inseriert werden die Wohnungen, die mit dem Potsdam-Bonus vergeben werden sollen, mit einem entsprechenden Vermerk ausschließlich online auf der Website und in der Kunden-App der Pro Potsdam. Die Wohnungsvergabe wird über das Punktesystem entschieden, bei Gleichstand entscheidet das Los.

Oberbürgermeister Schubert sagte am Dienstag, es habe in Potsdam selten ein Projekt gegeben, das es in so kurzer Zeit von der Idee bis zur praktischen Einführung brachte.

Auswertung zum Ende des dritten Quartals

Erste Ideen für die Einführung eines Potsdam-Bonus, der Einheimischen bessere Chancen auf dem angespannten Wohnungsmarkt bieten soll, sind im Sommer 2021 präsentiert worden. Im Dezember haben die Stadtverordneten die testweise Einführung des Bonussystems beschlossen.

Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) sagte, das Potsdamer Modell könne „beispielgebend für die Bundesrepublik“ werden.

Sie verwies auch darauf, dass das ursprünglich auf die Förderung Einheimischer fokussierte Bonus-Projekt um eine klare soziale Komponente erweitert worden sei. Das Projekt soll zum Ende des dritten Quartals evaluiert werden.

Von Volker Oelschläger