Potsdam

Reisen in Corona-Zeiten – das war ein schwieriges Thema. Eine Reiseform, die in dieser Zeit jedoch einen Boom erlebt, ist das Wohnmobil. Das gilt sowohl für die Verkäufe als auch für den Verleih der Fahrzeuge. „Es herrscht Goldgräberstimmung“, bestätigt Benny Wichert, der in Potsdam-Nord einen kleinen Wohnmobil-Verleih betreibt. Den ganzen Sommer über, bis Ende September, waren seine fünf Fahrzeuge komplett ausgebucht. Auch für den Herbst ist die Buchungslage gut.

„Durch Corona gibt es viele Neueinsteiger“, sagt Wichert. Vor allem Familien mit Kindern haben die Reiseform neu für sich entdeckt. Im Sommer werden die Fahrzeuge meist über drei Wochen gemietet und für Touren etwa ans Mittelmeer, durch Skandinavien oder Frankreich genutzt, sagt er. In der Nebensaison laufen die Buchungen meist über zwei Wochen oder kürzer. Der Vorteil des Wohnmobils sei seine Flexibilität. Man muss sich nicht vorher festlegen, wohin man fahren will und wie lange man an welchem Ort bleiben will, weil Stellplätze leichter zu finden sind als klassische Unterkünfte. „Außerdem hat man im Wohnmobil seine Ruhe“, sagt der Verleiher. Begegnungen mit anderen Menschen kann man haben, aber man kann ihnen auch zu einem guten Teil aus dem Weg gehen. Das war gerade in Corona-Zeiten ein Vorteil.

1,6 Millionen Fahrzeuge Rund 700 000 Caravans (Wohnwagen) und 590 000 Wohn- oder Reisemobile sind in Deutschland zugelassen, Tendenz stark steigend. Hinzu kommen nach der Rechnung des Branchenverbands CIVD noch einmal 110 000 Pkws mit Campingaufbauten und 230 000 Fahrzeuge ohne Zulassung, die dauerhaft auf Campingplätzen abgestellt sind, sodass es insgesamt 1,6 Millionen Fahrzeuge für touristische Übernachtungen gibt.

Der Boom der Branche begann aber schon viel früher und ganz unabhängig von der Angst vor Ansteckung. Seit Jahren steigen die Umsätze im Caravaning-Tourismus rasant, meldet der Caravaning Industrie Verband Deutschland (CIVD). Im ersten Halbjahr 2021 wurden 48 500 Reisemobile in Deutschland neu zugelassen, 22 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnete die Branche laut Verband das beste Halbjahr in ihrer Geschichte, nach bereits sieben Jahren mit stetig steigenden Umsätzen. 2020 wurden 12,5 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Zubehör erzielt. „Caravaning ist in diesen Zeiten eine der sichersten Urlaubsformen, da man mit einem Freizeitfahrzeug individuell und nur mit Personen des eigenen Haushalts verreist und durch eigene Schlaf-, Wohn-, Koch- und Sanitärmöglichkeiten weitestgehend autark ist“, erklärt CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. Für Wohnwagen gab es ein leichtes Minus von fünf Prozent, das laut Verband durch Probleme in den Lieferketten verursacht wurde. Bei den Herstellern könnten viele bestellte und fast fertige Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden, weil noch einzelne Teile fehlten. Insgesamt rechnet der Verband für das laufende Jahr mit der Neuzulassung von 90 000 Reisemobilen und 20 000 Caravans.

Ein schwieriges Thema für die Nutzer von Wohnmobilen ist die 3,5-Tonnen-Grenze. Wer seinen Führerschein nach 1999 gemacht hat, besitzt in der Regel eine Fahrerlaubnis der Klasse B mit Beschränkung auf Fahrzeuge mit maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Ältere Führerscheininhaber besitzen meist den Schein der damals üblichen Klasse 3, die das Steuern von Fahrzeugen bis 7,5 Tonnen erlaubt. Durch Leichtbauweise bleiben die meisten Wohnmobile knapp unter der in einer EU-Richtlinie festgelegten Schwelle von 3,5 Tonnen. Mit Beladung und möglicherweise einer Familie an Bord ist die Grenze aber schnell überschritten. Das kann teuer werden, wenn es zu einer Kontrolle oder gar einem Unfall kommt. „Besonders hinsichtlich des aktuellen Caravaning-Booms ist eine Überarbeitung der Richtlinie und die Gewichtserweiterung auf mindestens 4,25 Tonnen dringend notwendig“, verlangt der Nutzer-Verband Reisemobil-Union in der aktuellen Ausgabe seiner Mitgliederzeitschrift.

Abgesehen davon blickt die Bran­che mit Zuversicht in die Zukunft. Das gilt sowohl für die Verkäufe als auch für die Vermietungen. „Die hohen Buchungszahlen werden bleiben“, ist der Potsdamer Verleiher Benny Wichert überzeugt.

Von Ulrich Nettelstroth