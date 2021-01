Babelsberg

In der Karl-Liebknecht-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein Wohnmobil aufgebrochen und gestohlen; der Besitzer merkte das am Morgen. Er hatte es am Straßenrand geparkt und zuletzt am Freitag etwa um 16 Uhr gesehen.

Es handelt sich um einen Mercedes Benz Viano (Edition „ Marco Polo“) in der Farbe: Silber / Grau (dunkel) mit amtlichen Kennzeichen: P-AD 564. Der Schaden wurde auf circa 20.000 Eur0 beziffert.

Von maz-online/ rai