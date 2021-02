Potsdam

Wohnraum soll in Potsdam besser geschützt werden. Die Stadt hat dafür als erste Stadt in Brandenburg den Entwurf einer Zweckentfremdungssatzung vorgelegt. Welche Eigentümer, Mieter und Vermieter betreffen die Regeln und wie soll die Satzung umgesetzt werden?

Die Potsdamer Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) und der Fachbereichsleiter für Wohnen, Arbeit und Integration, Gregor Jekel, haben der MAZ am Montag die wichtigsten Fragen beantwortet.

Woher erfährt die Stadt, wenn Wohnraum verschwindet?

Drei Quellen nennt das Rathaus: Anträge, Hinweise, Netzrecherche. Es werde einerseits Anträge geben, um etwa die regelmäßige Fremdvermietung von Wohnungen an Touristen genehmigen zu lassen. Aber: „Das Wichtigste, was wir brauchen, ist die Unterstützung und Informationsbereitschaft der Bevölkerung, die uns meldet, wenn etwas auffällig ist“, sagt Meier. Diesen Hinweisen werde die Verwaltung nachgehen. Hinzu kommt die Suche nach Wohnungsannoncen im Internet. „Die Internetrecherche wird am Ende zeigen, wie oft ein Zimmer auf der Plattform steht, das ist die eigentliche Sisyphosarbeit, die ansteht, wenn wir keine Hinweise bekommen“, so Meier. Zunächst gebe es einen Mitarbeiter, der sich um Hinweise und Recherche kümmert, später zwei.

Wann bin ich betroffen?

Grundsätzlich greift die Satzung erst, wenn mehr als 50 Prozent der Wohnfläche umgenutzt werden sollen. Genehmigte Gewerbenutzungen in früherer Wohnungen bleiben unberührt. Wenn beispielsweise Arztpraxen, Kindertagespflegestellen oder Kanzleien in einstigen Wohnungen untergebracht sind, wurden diese in der Regel auch bau- und gewerberechtlich genehmigt. Es handelt sich daher schon heute nicht mehr um Wohnraum. Anders sieht es bei bislang nicht-genehmigten Nutzungen aus. Eine Ferienwohnung muss ab sofort bei der Stadt angezeigt und genehmigt werden, sonst drohen Strafen. Auch anderes verstecktes Gewerbe in Wohnungen – etwa ein Bordell – fällt unter die Satzung. „In diesem Fall haben wir eine Schnittmenge mit Vermietern, die so etwas nicht so gerne in privaten Wohnungen haben“, sagt Jekel.

Wenn es keine Genehmigung gibt, kann die Stadt die Rückführung des Wohnraums verlangen. Die Eigentümer müssen der dann Stadt nachweisen, dass sie die Wohnung wieder vermieten.

Welche Strafen gibt es?

Wer ohne Genehmigung der Stadt Wohnraum zerstört oder umnutzt kann mit einem Bußgeld bis zu 100.000 Euro belegt werden. „Schmerzhafte Höhen“ nennt Meier das. Sie hätte sich sogar eine Obergrenze von 500.000 Euro wie in München gewünscht, weil es dort regelmäßig günstiger war, das Bußgeld zu zahlen, als auf die Umnutzung zu verzichten. Doch das brandenburgische Landesgesetz erlaubt keine solchen Summen.

Wenn dagegen eine Genehmigung unter Auflagen erteilt wird, sind theoretisch höhere Ausgleichszahlungen möglich. „Wir orientieren uns dabei an den Baukosten und der Frage, was es kosten würde, Ersatz für den verlorenen Wohnraum zu schaffen“, sagt Jekel. Die Neubaukosten können leicht bei 3000 Euro pro Quadratmeter liegen. Der Ausgleichsbetrag müsse höher sein, denn dann lohne es sich für den Antragsteller für Ersatzwohnraum zu sorgen. Jekel geht deshalb davon aus, dass Ersatzzahlungen die Ausnahme bleiben.

Was ist mit einem Arbeits- und einem Gästezimmer?

Das Arbeitszimmer ist von der Satzung nicht betroffen, solange es nicht mehr als 50 Prozent der Wohnfläche betrifft. Selbst dann wäre es nicht verboten und könnte genehmigt werden, wenn die Nutzung als Wohnung dem nicht entgegensteht. Das gleiche gilt wenn man Fremde kostenpflichtig in seiner Wohnung übernachten lässt, etwa über die Vermittlungsplattform Airbnb.

Wenn die gesamte Wohnung zeitweilig untervermietet wird, kommt es auf die Dauer an. Bei mehr als acht Wochen Untervermietung im Jahr bedarf es einer Genehmigung.

Was passiert mit möblierten Wohnungen?

Möblierte Zimmer sind ein Grenzfall. Hier kommt es auf die regelmäßige Wohndauer der Mieter an und ob weitere Dienstleistungen wie ein Wäscheservice oder Concierge dazu gehören. Das spricht für eine gewerbliche Fremdvermietung, die künftig genehmigt werden muss. Es gebe viele Abstufungen bei der Nutzung von Wohnraum mit vielen Graubereichen, die erst durch die Anwendung der Satzung herausgefiltert werden könnten, so Meier.

Was gilt bei Leerstand?

Länger als sechs Monate soll eine Wohnung laut der Satzung nicht leerstehen. „Das muss genehmigt werden“, sagt Gregor Jekel. Bei Fällen von Spekulation soll es mit Bußgeldern oder Ausgleichszahlungen für den Eigentümer „schmerzhaft werden, nichts zu tun“. Auch Erbrechtsfälle, bei denen „jahrzehntelang nichts vorankommt, weil es den Erben egal ist“, sollen dadurch vorangetrieben werden. Die potenziellen Bußgelder sorgen für Druck, dass man sich einige und etwas passiere. Weil es nicht immer um Spekulation geht, sondern auch um „überforderte Eigentümer“, will die Verwaltung auch unterstützen, den Leerstand zu beenden.

Ist die Satzung rechtssicher?

Das wird schnell feststehen. „Wir haben gerichtssportliche Eigentümer. Ich würde mich wundern, wenn das nicht vor Gericht landet“, sagt Gregor Jekel. Mit zwölf Paragrafen ist die Satzung sehr schmal und im Wortlaut sehr eng am Gesetz orientiert, „weil das die höchste Rechtssicherheit bietet“, sagt er. Die Ordnungsbeigeordnete Meier gibt sich kämpferisch: „Es gibt Rechtsprechung aus anderen Bundesländern und wir würden gerade in grundsätzlichen Fragen nicht einfach in der ersten Instanz aufhören.“ Sie nannte München als Beispiel, das direkt von Airbnb verklagt worden war. Erst in letzter Instanz bekam München Recht – und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof.

Von Peter Degener