Eine Mieterin fühlt sich von ihrer Wohnungsverwaltung, der Gewoba, falsch beraten und im Stich gelassen. In ihrer Wohnung im Guido-Seeber-Weg in Potsdam-Drewitz wiesen Trinkwasserproben schon vor Monaten eine erhöhte Konzentration von Legionellen nach – doch woher das kommt, ist bis heute nicht geklärt. Auch eine Information über die Gefahr durch die Bakterien gab es nicht, schreibt die Potsdamerin der MAZ.

„Es kann nicht sein, dass nicht nach der Ursache geschaut wird. Es ist schon komisch, wie hier mit Mietern umgegangen wird“, so die Frau, die aber anonym bleiben möchte. Seit dem Fund lebt sie in großer Ungewissheit.

Die Wasserproben werden regelmäßig durchgeführt. Dazu ist die Gewoba, die zum Unternehmensverbund der städtischen Pro Potsdam gehört, per Gesetz verpflichtet, wie Pressesprecherin Constance Kniep auf MAZ-Nachfrage informiert. Das sei in diesem konkreten Fall schon zu ersten Mal im Januar 2020 der Fall gewesen.

Legionellen schaden der Gesundheit

Legionellen können beim Menschen unterschiedliche Krankheiten verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen. Die Bakterien vermehren sich am besten bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Sie werden durch zerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen.

Die erregerhaltigen Tröpfchen können sich in der Luft verbreiten und eingeatmet werden. Mögliche Ansteckungsquellen sind beispielsweise Duschen, Whirlpools, Luftbefeuchter oder Wasserhähne, ebenso Kühltürme. Beim Trinken ist eine Ansteckung in seltenen Fällen möglich, wenn Wasser beim Verschlucken versehentlich über die Luftröhre in die Lunge gelangt.

Falscher Umgang mit Warmwasser

„Die Wasserentnahmen zur Analyse erfolgen in der Regel in einem Teil der obersten Wohnungen“, erklärt Constance Kniep. Die Mieter der stichprobenartig ausgesuchten Wohnungen würden im Vorfeld darüber informiert. Dabei gab es im Guido-Seeber-Weg nur diesen einen positiven Befund. Die Proben anderer Mietparteien waren laut Pro Potsdam in Ordnung.

„Zur Aufklärung wurde eine Gefährdungsanalyse als auch eine Nachprüfung veranlasst“, teilt Constance Kniep mit. Man kam zu dem Schluss, dass der Grund für die Legionellen ein „nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der wohnungsinternen Trinkwasserinstallation war“. Die Mieterin soll also zu wenig Warmwasser verbraucht haben, um die Zapfstelle ausreichend zu spülen. Warum der Mieterin das nicht mitgeteilt wurde, blieb unbeantwortet.

Gebäude vor Einzug grundsaniert

Für die Mieterin ist das nicht nachvollziehbar. Sie sei jeden Tag zu Hause, benutzt Waschbecken, Badewanne und Dusche. „Was mir auffiel ist, dass es von Anfang an ewig dauert, bis warmes Wasser in der Leitung ankommt. Reklamationen wurden jedoch nicht sachgemäß geprüft“, sagt sie der MAZ. Vor sieben Jahren hat sie die Wohnung bezogen.

„Das Objekt wurde 2013 vollständig saniert und dabei auch die Trinkwasserleitungen erneuert“, so Constance Kniep. Daran soll es also nicht liegen. So finden auch weiterhin regelmäßige Proben statt, um die Anzahl an Legionellen im Trinkwasser zu bestimmen, zuletzt vor wenigen Tagen. Ergebnisse dazu stehen noch aus. Der letzte positive Befund stammt laut Kniep aus dem Dezember.

Von Marcus J. Pfeiffer