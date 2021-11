Wohnen in Potsdam - Wohnungstausch? Hoffnungslos! Warum das Modell in Potsdam so schlecht läuft

Familien suchen händeringend größere Wohnungen in Potsdam – gern im Tausch gegen ihre kleineren Wohnungen. Doch das Tauschmodell läuft nicht, erzählt eine Mutter aus Babelsberg. Auch die Koordinierungsstelle Wohnungstausch kommt nicht in Schwung.