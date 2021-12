Potsdam

Die Kaufpreise von Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmeter sind in Potsdam im vergangenen Jahr weiter stark angestiegen. Einer Analyse des Immobilienportals „Immowelt.de“ zufolge liegt Potsdam derzeit auf Platz 2 der teuersten Städte in Ostdeutschland.

In der Studie wurden die Angebotspreise für bestehende Wohnungen – keine Neubauten – in den Zeitraum Januar bis Oktober im Jahr 2020 sowie 2021 verglichen. Demnach liegen die Angebotspreise im Jahr 2021 in Potsdam durchschnittlich 21 Prozent höher als im Vorjahr.

Im Median werden in Potsdam für einen Quadratmeter aktuell pro Wohnung in der Größenordnung zwischen 40 und 120m Quadratmeter 4670 Euro fällig. Im Jahr 2020 waren es noch durchschnittlich 3870 Euro. Nur die inserierten Angebote für Berlin lagen mit 4690 Euro (+ 6 Prozent) knapp über den Preisen in Potsdam.

Für die Immobilien-Experten haben unter anderem die „Unsicherheiten rund um den Berliner Mietendeckel [...] dafür gesorgt, dass Potsdam für Eigennutzer und Kapitalanleger nochmals attraktiver geworden ist, was die Preise in der Stadt zusätzlich steigen lässt“.

Der starke Anstieg der Preis ein Potsdam ist jedoch keine Ausnahme. Laut Immowelt-Studie sind in fast allen Regionen Ostdeutschlands die Preise weiter angestiegen und „in 15 von 44 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöhten sich die Kaufpreise von 2020 auf 2021 um mindestens 20 Prozent“.

In der Spitze sind die Quadratmeterpreise in Ostdeutschland binnen eines Jahres sogar um 29 Prozent auf 1550 Euro gestiegen – im Landkreis Leipzig, nicht zu verwechseln mit der Stadt Leipzig. In der ostdeutschen Metropole stiegen die Preise „nur“ um 20 Prozent und liegen aktuell bei durchschnittlich 2550 Euro.

Von MAZonline