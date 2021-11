Potsdam

Neues Hilfsangebot für die gekündigten Bewohnern der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam: Das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH bietet einem Teil der Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause an. Konkret könnten zehn von ihnen ab dem 1. Dezember in zwei Wohngemeinschaften für Senioren nach Potsdam-Bornstedt ziehen, „die Wohnungen verfügen über jeweils 5 Zimmer, zwei Bäder und eine Gemeinschaftswohnküche“, erklärt das Unternehmen aus Nauen in einer Pressemitteilung. In einer Senioren-Gemeinschaft in der Jochen-Keppler-Straße 7 gebe es darüber hinaus noch vier freie Zimmer, die sofort bezugsfertig seien.

Wohngemeinschaften mit extra Pflege

Gemeinsam mit der Pro Potsdam baut das Unternehmen nach eigener Aussagen in den Roten Kaserne West an der Georg-Hermann-Allee 118 derzeit 274 barrierefreie Wohnungen und vier Wohngemeinschaften für Senioren mit und ohne Demenz. Zwei dieser Wohngemeinschaften seien ab dem 1. Dezember bezugsfertig – und stehen laut Unternehmen für einen Teil der gekündigten Senioren aus der Burgstraße frei. „Von den bisherigen Konzepten dafür sehen wir gerne ab und helfen stattdessen lieber Menschen in Not“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Konzept der Wohngemeinschaft schreibt das Unternehmen mit Sitz in Nauen: „Selbstbestimmt und autonom leben die Bewohnerinnen und Bewohner in dieser alternativen Wohnform in ihren eigenen vier Wänden und gleichzeitig in familiärer Atmosphäre.“ Ein Team aus Präsenzkraft, Pflegepersonal und ehrenamtlichen Mitarbeitenden stünde den Pflegebedürftigen zur Seite und entlaste somit die Angehörigen – sofern erwünscht.

Wer ist das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH ?

Wie viel die Seniorinnen und Senioren für ein Zimmer in den Wohngemeinschaften oder der Senioren-Gemeinschaft zahlen müssten, verrät das Unternehmen in seiner Pressemitteilung nicht. Die Pressesprecherin war für Nachfragen bisher nicht erreichbar.

Die gemeinnützige Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH organisiert nach eigener Auskunft seit 1990 Wohn- und Pflegeangebote an Standorten im Havelland und in Oberhavel sowie in der Landeshauptstadt Potsdam, in Berlin-Spandau, Brandenburg an der Havel, Werder (Havel), Herzberg (Elster), Cottbus, Schwedt/Oder und Stendal (Sachsen-Anhalt).

Von MAZonline/off