Wieder einmal ist Potsdam top in einem Städte-Ranking. Diesmal punktet Brandenburgs Landeshauptstadt bei einer Untersuchung des Zukunftspotenzials mit dem Schwerpunkt bei Wohnen und Investitionen, die von der Datenanalyse-Agentur Quis am Donnerstag vorgestellt worden ist. Sprich: Potsdam bleibt hoch attraktiv für Investoren im Wohnungsbau.

Potsdam ist top – rutscht aber etwas ab

Bei den Ergebnissen zum Innovations- und Wettbewerbspotenzial der 401 kreisfreien Städte und Kreise in Deutschland landet Potsdam auf dem ersten Platz für alle ostdeutschen Länder außer Berlin. Allerdings: Bundesweit bedeutet das lediglich Rang 45 – und das sind sogar noch sieben Plätze schlechter als in derselben Studie 2021. Zum Vergleich: Berlin hat sich von Platz 22 auf 16 hochgearbeitet.

Die Indexwerte Zukunftspotenzial fassen jeweils 10 % aller Städte und Landkreise in Gruppen mit vergleichbarem Zukunftspotenzial zusammen. Grafik: QUIS® Quelle: QUIS® Kartenmaterial: © GeoBasis-DE / BKG 2017 Quelle: QUISB

Investitionsstandorte identifizieren in Deutschland

Mit Hilfe der Studie sollen die Investitionsentscheidungen am Wohnungsmarkt unterstützt werden. „Das Quis-Zukunftspotenzial 2022 hilft, neue Investitionsstandorte zu identifizieren, noch bevor Renditekennzahlen den Blick auf die Wohnungsmärkte verengen“, sagte Geschäftsführerin Bettina Harms dazu, „mit unserer Methode sind wir in der Lage, deutschlandweit Hidden Champions aufzuspüren und Potenziale außerhalb prominenter Großstädte aufzuzeigen.“

Bettina Harms, Geschäftsführerin der Analyse & Konzepte immo.analytics GmbH Quelle: Analyse & Konzepte immo.analytics GmbH

Das Zukunftspotenzial in der Studie wird auf Basis von insgesamt 13 Indikatoren untersucht, darunter auch Finanzkraft und Reichweite sowie Erreichbarkeit der Städte und Kreise. Für jede Kommune wird es anhand einer Bewertungsskala von hoch (10 Punkte) bis niedrig (1 Punkt) ausgewiesen. Potsdam hat neun Punkte erhalten – so viel hat im Osten sonst nur Dresden bekommen.

Die Landeshauptstadt wird damit vergleichsweise positiv bewertet und punktet vor allem mit Akademikern. Im Vergleich zu allen Städten und Kreisen hat Potsdam den vierthöchsten Anteil an wissenschaftlich tätigen Personen. Auch der Pendlersaldo ist in Potsdam neuerdings positiv und liegt bei +18 Prozent, heißt es in der Bewertung.

Potsdam-Mittelmark gehört zu den Aufsteigern

Zu den Aufsteigern zählt Potsdam-Mittelmark. Auch wenn der Kreis bundesweit mit fünf Zukunftspotenzial-Punkten auf Rang 136 liegt, hat er sich doch um 15 Plätze nach oben verbessert. Positive Effekte: Der Anteil ausländischer Studierender im Landkreis stieg spürbar um 4 Prozent auf 18 Prozent – der Durchschnitt aller Städte und Kreise beträgt 10 Prozent.

„Obwohl der Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht auf den vorderen 100 Rangplätzen zu finden ist, kann es sich für Wohnungsinvestoren sehr wohl lohnen, neben dem besser platzierten Potsdam auch den umliegenden Landkreis genauer unter die Lupe zu nehmen“, sagt Bettina Harms.

