Einen dramatischen Rückgang der Vogelwelt haben Umweltverbände auf dem alten Krampnitzer Kasernengelände festgestellt. Seit dem Abzug der russischen Truppen zu Beginn der 1990er-Jahre hatte sich dort ein Biotop mit einer enormen Artenvielfalt entwickelt. In den kommenden Jahren soll auf dem Gebiet allerdings ein Stadtviertel für mehr als 10 000 Einwohner entstehen. Der mit dem Ausbau befürchtete Rückgang von Tieren und Pflanzen hat allerdings schon vor Jahren eingesetzt.

Unter Berufung auf zwei von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchungen in den Jahren 2014 und 2019 stellt das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände in einem der MAZ vorliegenden Schreiben fest, dass sich die Vielfalt der Vögel zwischen der Kartierung 2014 und einer Zählung 2019 um damals 19 auf nunmehr 43 Brutvogelarten verringert habe.

Trauerschnäpper und Rotmilan sind fort

Zwar seien 2014 auch Vögel wie die Graugans und der Schilfrohrsänger erfasst worden, die ihren Lebensraum eher in angrenzendem Gelände hätten. Diese Feststellung treffe aber nicht für alle verschwundenen Vögel zu und erkläre auch nicht den „teilweise dramatischen Verlust von Exemplaren“, so das Landesbüro. Denn neben dem Artenschwund sei im Vergleichszeitraum auch die Anzahl der Vögel eingebrochen.

Den Wiedehopf gab es mal in Krampnitz, nun konnten die Naturschützer keine Vögel der Art mehr entdecken. Quelle: Stefan Ott

Beispiel Goldammer: 2014 hatte man noch 45 Exemplare gezählt, 2019 waren nur noch neun . Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei Buchfink (77/44), Haussperling (16/5), Feldsperling (13/3), Hausrotschwanz (48/28), Nachtigall (19 7), Singdrossel (25/17) und Fitis (78 / 40). Gänzlich verschwunden seien etwa Trauerschnäpper, Rotmilan, Mäusebussard, Wiedehopf, Zwergspecht und Pirol.

Gänzlich verschwunden seien etwa Trauerschnäpper, Rotmilan, Mäusebussard, Wiedehopf, Zwergspecht und Pirol. Ein direkter Vergleich zwischen beiden Untersuchungen sei jedoch „schwer nachvollziehbar“, so das Büro, „da das Untersuchungsgebiet 2019 kleiner war“. Diese Feststellung wird mit der Frage nach dem Grund dafür ergänzt.

Der Bluthänfling ist in Gefahr

Mit dem Grünspecht, der Heidelerche und dem Wendehals leben nach Angaben der Naturschützer drei streng geschützte Arten im Revier. Gefährdete Art sei der Bluthänfling. Als weitere besonders geschützte Arten werden Feldsperling, Gartenrotschwanz, Girlitz und Neuntöter genannt.

Das Büro der Umweltverbände konstatiert, dass sich „schon jetzt ein deutlich negativer Einfluss bauvorbereitender Maßnahmen auf den zum Teil seltenen Vogelbestand“ zeige. Es seien „weit vor Baubeginn somit schon gravierende Eingriffe in die Landschaft erfolgt, die sich negativ auf die ansässigen Populationen ausgewirkt haben, bevor die eigentliche Bautätigkeit auf dem Planungsgelände begonnen hat“.

Kritik am Ersatzkonzept für Fledermäuse

Weitere von den Umweltverbänden benannte Tiere sind diverse im Gelände siedelnde Fledermausarten. Das bauvorbereitend vorgelegte „Artenschutzrechtlichen Ersatzkonzept Fledermäuse für den gesamten Entwicklungsbereich Krampnitz“ sei „leider nicht nachvollziehbar dargestellt“, ermögliche nur einen „unvollständigen, groben Überblick mit Einzelbeispielen“.

Noch sind die meisten Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände Ruinen. Doch das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Quelle: Varvara Smirnova

Kritisiert wird, dass gerade kleinere Fledermausarten wie die Zwerg- und die Mückenfledermaus überhaupt nicht berücksichtigt seien. Zusätzlich zu den bereits festgelegten Dach- und Höhenquartieren für größere Fledermäuse sei die Planung von Spaltquartieren für kleinere Arten dringend.

Bei der kritischen Betrachtung der geplanten Auslichtung des gewachsenen Baumbestandes verweist das Büro auf „Brutbäume des Heldbocks“. Diese streng geschützte, in alten Eichen siedelnde Käferart hat in Potsdam schon anderenorts gravierende Änderungen in der Bauplanung bewirkt.

Käferkurve als Warnung für Krampnitz

So wurden die Straßenbahngleise Am Schragen in einem gewaltigen, Käferkurve genannten Schlenker um die Viereckremise herumgeführt, weil dort Heldböcke siedelten.

Die Analyse zu den drohenden beziehungsweise schon zu beobachtenden Verlusten in Flora und Fauna ist Teil einer Stellungnahme der vom Landesbüro vertretenen Naturschutzverbände zum aktuell diskutierten Bebauungsplan 141-3 „Entwicklungsbereich Krampnitz-Klinkerhöfe Nord“.

Wie berichtet, appellieren die Organisationen, darunter der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND), der Naturschutzbund und die Grüne Liga, an die Potsdamer Stadtverordneten, dem Bebauungsplanentwurf in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen: „Die Ansiedlung von 10.000 Menschen ... zielt mittelfristig auf die Ausrottung vieler hier lebender Arten.“

Verweis auf den Klimanotstand

Sie verweisen dabei auch auf den vor einem Jahr per Stadtverordnetenbeschluss ausgerufenen Klimanotstand für die Landeshauptstadt. Zum Thema wird der Beschluss nicht nur beim Verkehr, beim geplanten Bau eines Blockheizwerkes und bei der großflächigen Versiegelung von Landschaft bei gleichzeitiger massiver Dezimierung von Grün.

Kritisiert wird nicht zuletzt, dass Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume nicht in Potsdam, sondern in abgelegenen Regionen des Landes erfolgen sollen: „Im Sinne des ausgerufenen Klimanotstandes für die Stadt Potsdam“ sollten, so die Verbände, „eventuell notwendige kleinere Ausgleichsflächen ... standortnah und nicht im entfernten Naturraum Niederlausitz angelegt werden.“

Von Volker Oelschläger