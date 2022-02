Potsdam

Stadtverordnete fordern von der Verwaltung eine Neuauflage des 2016 letztmals vorgelegten Wohnungsmarktberichts zur sozialen Wohnraumversorgung in Potsdam.

In dieser seit 2002 regelmäßig herausgegebenen Übersicht wurden als Handreichung für die Kommunalpolitik und die Wohnungswirtschaft aktuelle Daten zur Wohnbevölkerung, zum Wohnungsmarkt und zum Wohnungsbedarf, zur sozialen Wohnraumversorgung und zur Wohnungssicherung abgeglichen, analysiert und mit Handlungsempfehlungen kommentiert.

Im bislang letzten Bericht wurde „als besonders problematisch“ herausgearbeitet, dass in den fünf Jahren davor in Potsdam „zwar eine Vielzahl neuer Wohnungen … gebaut wurden“. Darunter habe sich jedoch bis auf eine Ausnahme „kein Neubauprojekt mit mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen“ befunden.

Empfohlen wurde ergänzend zum Potsdamer Baulandmodell, bei dem Bauherren Auflagen zur Finanzierung sozialer Infrastruktur bekommen, etwa die Entwicklung einer aktiven städtischen Liegenschaftspolitik, sprich: die Stadt sollte Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau sichern.

Bericht entfällt wegen Personalmangels

Anfang 2018 hatte der zuständige Fachbereich Wohnen im Sozialausschuss bekannt gegeben, dass der Wohnungsmarktbericht „so nicht fortgeführt werden soll“. Informationen zur Wohnungsmarktbeobachtung sollte es künftig „im Rahmen von Veröffentlichungen“ geben, „sobald Zahlen vorliegen“.

Den eigentlichen Grund für die Einstellung des Berichts lieferte die Verwaltung noch einmal vor wenigen Tagen in der Antwort auf eine kleine Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke): „Die Wohnungsmarktberichterstattung konnte ab 2017 aus Mangel an Bearbeitungsressourcen“ – also Personalmangel – „nicht fortgesetzt werden.“

Scharfenberg bezog sich in seiner Anfrage auf einen von Grünen und Linken initiierten Stadtverordnetenbeschluss vom Januar 2020, nach dem die Verwaltung den Wohnungsmarktbericht „beginnend in 2020“ wieder alle zwei Jahre vorlegen sollte. Dieser Beschluss ist nicht umgesetzt worden.

Beschluss von 2020 wird ausgesessen

Neben der Personalnot verweist die Verwaltung in der Antwort an Scharfenberg zur Begründung auf die Rathaus-Cyberattacke vom Winter 2020 und auf die Corona-Pandemie: „Zum Zeitpunkt der Vorlage eines gesonderten Berichts“ zum Wohnungsmarkt seien deshalb „derzeit keine verbindlichen Aussagen möglich“.

Etwas genauer ist die Auskunft der Verwaltung auf eine fast zeitgleich gestellte kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Matthias Finken: Demnach soll im April 2022 mit dem Aufbau eines „kommunalen Wohnungsmarktmonitorings“ begonnen werden, „das die Grundlage für eine wieder regelmäßige Wohnungsmarktberichterstattung bilden wird“. Ein Termin wird aber auch hier nicht genannt.

Jüngster Bericht „nicht mehr aktuell“

Finken drängt: „In unserer anhaltend wachsenden Stadt sind eine durchdachte Strategie und fundierte Planung der Wohnraumversorgung unabdingbar“, sagte er zur MAZ. Auf seine Nachfrage hat die Verwaltung eingeräumt, dass die Daten des Berichts von 2016 nicht mehr brauchbar sind: „Der Bericht zur sozialen Wohnraumversorgung in Potsdam 2016 bis 2016 dient nicht mehr als Grundlage für die Fachplanung. Die Informationen sind dafür nicht aktuell genug.“

Scharfenberg argumentiert: „Der Wohnungsmarktbericht wird dringend gebraucht, um die Wirkung der städtischen Regulierungsmaßnahmen auf den Wohnungsmarkt feststellen zu können und Handlungsbedarf zu definieren.“ Er frage sich, „warum es vor zehn Jahren noch möglich war, einen Wohnungsmarktbericht für Potsdam erstellen, und warum das jetzt nicht mehr möglich sein soll“.

Linke: Politik zu Lasten der Mieterschaft

Kritik an den Personalproblemen im Fachbereich Wohnen kommt von Scharfenbergs Fraktionskollegin Anja Günther, die auf weitere Aufträge wie die Erstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung, die Fortschreibung des Wohnungspolitischen Konzeptes und die Umsetzung der Zweckentfremdungsverbotssatzung für Wohnraum verweist, die wegen Personalmangels ebenfalls gar nicht oder nur mit jahrelanger Verzögerung abgearbeitet würden: „Bei jährlich circa sechs Millionen Euro nicht verausgabter Personalmittel im Rathaus, was umgerechnet etwa 400 Stellen entspricht, grenzt es schon an einen Skandal, dass es anscheinend nicht genug Personalressourcen für die Umsetzung der Beschlüsse zum Schutz von Mieterinnen und Mietern in Potsdam gibt“, sagt sie.

Von Volker Oelschläger