Potsdam

Am Sonntagabend hat es aus bisher unbekannten Gründen in einer Wohnung im Potsdamer Stadtteil Babelsberg gebrannt. Das meldete die Feuerwehr Potsdam um 23.07 Uhr via Twitter. Neben der Feuerwehr Potsdam rückten auch die beiden freiwilligen Feuerwehren Klein Glienicke-Babelsberg und Potsdam-Zentrum aus.

Laut Polizeiangaben mussten drei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Personen verletzt sind, ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Von RND