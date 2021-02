Krampnitz

Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen SE gibt fünf Hektar Fläche und mehrere Denkmale in Krampnitz an die Stadt Potsdam und den Entwicklungsträger zurück, darunter das einstige Offizierscasino. Am Dienstag informierten die drei Partner in einer gemeinsamen Mitteilung über die Rückübertragung. Hintergrund ist der Kaufvertrag der Stadt mit dem Konzern aus dem Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt war Krampnitz noch als eine Reihe von „Angerdörfern“ mit rund 6800 Einwohnern geplant.

Mehr Wohnungen für Deutsche Wohnen, Denkmäler für die Stadt

Seitdem ist allerdings ein Masterplan für bis zu 10.000 Einwohner entstanden, bei dem auch die Flächen der Deutsche Wohnen städtebaulich beplant worden sind – der Masterplan hatte sich bewusst nicht an Grundstücksflächen orientiert. Auf ihren Flächen darf die Deutsche Wohnen durch diesen Masterplan deutlich mehr Wohnungen bauen, als es damals absehbar war.

Die Zahl steigt von etwa 1400 auf rund 1800 Wohnungen. „Mit der Rückgabe der Flächen an den Entwicklungsträger geht die Deutsche Wohnen auf diese aus dem städtebaulichen Konzept resultierenden Zuwächse ein“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

V.l.: Bert Nicke vom Entwicklungsträger, der Baubeigeordnete Bernd Rubelt und Henrik Thomsen, Vorstand von Deutsche Wohnen, vor dem Krampnitzer Casino Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Rückübertragung ist sowohl Chance als auch Last für den Entwicklungsträger und die Stadt. Denn neben einer Fläche für mehrere Neubauten befinden sich auf dem Areal im Osten des Entwicklungsgebiets auch drei Denkmäler in einem schlechten Zustand: das Offizierscasino, das Offiziershotel und das Fähnrichsheim.

„Es handelt sich um schwierige Immobilien“

„Halböffentliche Nutzungen in denkmalgeschützten Gebäuden gehören nicht zum Kerngeschäft der Deutsche Wohnen. Damit kann sich aber die öffentliche Hand befassen“, erklärt Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam der MAZ auf Anfrage. „Es handelt sich um schwierige Immobilien. Das Casino hat einen großen Saal, ein kleines Atrium und besteht ansonsten aus einer Reihe von Durchgangszimmern. Das bietet sich für gastronomische Nutzung und kulturelle Nutzung an, aber auch für ein Hotel oder eine Bildungseinrichtung“, sagt Nicke.

Derzeit laufen Baumfällungen in Krampnitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

In Kombination mit Neubauten auf den nun städtischen Freiflächen daneben könne eine Seniorenresidenz oder ein Hotel dieses Denkmal „effizienter bespielen“. Der Entwicklungsträger sieht sich dabei auch nicht selbst als Bauherr, sondern sucht nun einen Investor, der das mit der Stadt gemeinsam entwickelt, man suche dabei auch nach am Gemeinwohl interessierten Investoren .

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Durch das Planungsrecht kann die Stadt hier optimale Bedingungen schaffen. Das können wir gestalten“, sagt Nicke. Auch beim Fähnrichsheim mit seinem großen Theatersaal gebe es ähnliche Ideen. Das Denkmal sei allerdings „in einem sehr schlechten Zustand, da droht das Dach einzustürzen“, so Nicke.

Konzerte und Kino im Krampnitzer Offizierscasino

Schon jetzt werden Überlegungen dazu angestellt, „wie wir das Casino je nach pandemiebedingten Rahmenbedingungen noch in diesem Jahr mit Kunst und Kultur beleben können“, kündigt Nicke an. „Wir würden gerne Konzerte wiederholen wie im Sommer 2019 mit dem Orchester des Collegium musicum. Ich kann mir auch Kino-Events vorstellen, um Leute auf das Gelände zu holen und es zugänglich zu machen.“

Im Sommer 2019 spielte das Sinfonieorchesters Collegium musicum im Casino. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Casino, das schon in Hollywoodfilmen wie „Inglourious Basterds und „Valkyrie“ als Kulisse diente, ist der prächtigste Bau der früheren Kaserne, die ab 1936 als Heeres-Reitschule und Panzertruppen-Schule der Wehrmacht errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1992 von sowjetischen und russischen Truppen genutzt worden war.

Zahlreiche Unterkünfte aus der Epoche der Wehrmacht sollen von der Deutsche Wohnen als „Klinkerhöfe“ zu Wohnungen umgebaut werden. Sowjetische Militärbauten auf dem insgesamt etwa 140 Hektar großen Areal werden derzeit abgerissen, damit dort Neubauten entstehen können.

Von Peter Degener