Eigentlich soll die Koordinierungsstelle Wohnungstausch – der Name sagt es – den Tausch von Wohnungen zwischen Potsdamer Mietern koordinieren. Seit Eröffnung im September 2020 hat die städtisch geförderte Koordinierungsstelle bis Anfang des Monats jedoch keine einzige Wohnung getauscht. Das bestätigte das von der Stadt beauftragte Cottbusser Planungsbüro Kollektiv Stadtsucht der MAZ auf Anfrage.

729 Beratungsgespräche und 183 Tauschangebote

Wie Geschäftsführer Joachim Faßmann berichtet, habe die Koordinierungsstelle seit Gründung 729 Beratungsgespräche zum Thema Wohnen durchgeführt. Insgesamt seien 183 Tauschangebote registriert worden. 106 Interessenten suchten eine größere, 50 eine kleinere Wohnung. 42 Tauschprojekte hätten sich seit vergangenem Jahr in der Umsetzungsphase befunden. „Einen erfolgreichen Abschluss gab es bisher nicht“, räumt Faßmann ein.

Joachim Faßmann (l.) und Lucas Opitz haben die Koordinierungsstelle für Wohnungstausch in Potsdam aufgebaut. Quelle: Volker Oelschläger

Das „Experiment Wohnungstausch“, wie es der Geschäftsführer nennt, beruht auf einem Beschluss der Stadtverordneten und wurde nach der Eröffnung 2020 in diesem Jahr mit 130.000 Euro von der Landeshauptstadt gefördert. Aktuell werden drei Teilzeit-Angestellte sowie zwei Werkstudenten beschäftigt. Die Idee des Projekts: Sucht eine junge Familie eine größere Wohnung, so soll sie etwa mit Senioren in Kontakt gebracht werden, denen die bisherigen vier Wände zu groß geworden sind. Gregor Jekel, Fachbereichsleiter Wohnen der Stadtverwaltung, erklärte zur Eröffnung, er sehe das Potenzial, dass sich jährlich zwischen 300 und 400 Haushalte verkleinert wollten.

Beratungsstelle sieben Monate wegen Corona geschlossen

Von solchen Dimensionen ist die Koordinierungsstelle bisher weit entfernt. Als Gründe für den stockenden Start nennt Joachim Faßmann die „Beschaffenheit der Mietobjekte“, die „Lage der Wohnungen innerhalb der Stadtteile“ sowie die Corona-Pandemie. „Von den zwölf Monaten seit Eröffnung war die Koordinierungsstelle sieben Monate für dem Besucherverkehr geschlossen“, erklärt Faßmann. Auch der hohe Kommunikationsaufwand mit den Mietern stelle eine Hürde dar. Schließlich bietet die Koordinierungsstelle auch Beratungsgespräche an – unter anderem dazu, wie sich der Umzug am selben Tag praktisch koordinieren lässt.

Anne Schöpa hat ein solches Gespräch bei der Koordinierungsstelle geführt. Die Mitarbeiter des Projekts seien, so beschreibt es die 37-jährige Angestellte aus Babelsberg, sehr freundlich, das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle fand sie hilfreich. Eine Tauschwohnung hat Anne Schöpa nach neun Monaten Suche dennoch nicht gefunden.

Zwei-Zimmer-Wohnung für eine bald vierköpfige Familie

„Wir müssen uns wohl damit abfinden“, beklagt Anne Schöpa. Nach einer Tauschwohnung sucht sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Kind – und schon bald ist die Familie zu viert. Spätestens dann wird es eng in der aktuellen Zwei-Zimmer-Wohnung, bemerkt die 37-Jährige: „Das erste Jahr geht vielleicht auch so, danach wird es brenzlig.“

Auf dem Tauschwohnungsmarkt hatte die Familie bisher kein Glück. Dabei klingt das Angebot verlockend: zwei Zimmer im Babelsberger Zentrum, 57 Quadratmeter, Altbau, Dielenboden, 425 Euro warm. Gesucht ist etwas Größeres, mindestens 1200 Euro würde Anne Schöpa monatlich für die neuen „vier Wände“ ausgeben. Ohne Auto seien sie allerdings „örtlich gebunden“: an den Kindergarten, an die S-Bahn-Station für den Weg zur Arbeit.

Anne Schoepa möchte ihre Babelsberger Zwei-Raum-Wohnung gegen etwas größeres tauschen – denn die Familie wächst. Quelle: privat

Seit eineinhalb Jahren ist die Familie deshalb bereits auf der Suche nach einer Wohnung. Vor neun Monaten sei sie auf den Tauschwohnungsmarkt gestoßen, erinnert sich Schöpa. „Uns ist aufgefallen, dass wir im Tausch auch etwas anbieten können und das ist ja auch attraktiv.“ Also wurden Gesuche platziert: auf E-Bay-Kleinanzeigen und anderen Tauschbörsen, als Zettel am Schwarzen Brett, dann bei wg-gesucht.de, einer besonders von Studenten genutzten Tauschbörse für Wohngemeinschaften. Bei gegenseitigem Interesse besichtigen die Parteien nacheinander die beiden Wohnungen und sprechen sich anschließend über das weitere Vorgehen ab. Vier solcher Besichtigungen hatte Anne Schöpa bereits. Eine der Parteien lehnte jedoch immer ab. Die Stimmungslage: „Wir sind frustriert, aber pragmatisch.“

Selbst wenn sich die Mieter einigen, ist der Wohnungstausch noch nicht über die Bühne. Die Vermieter müssen schließlich zustimmen und können bei der Neuvermietung die Miete erhöhen. In ihrem Freundeskreis habe sie das bereits beobachtet, erzählt Anne Schöpa. Und dann platzt ein Tausch noch auf der Zielgeraden. Ein weiteres Problem beim Wohnungstausch sei der Mangel an tauschwilligen Mietern mit großem Wohnraum, so Schöpa weiter. „In Babelsberg suchen viele Familien, die suchen auch alle eine größere Wohnung“, beobachtet die 37-Jährige.

Dieses Problem benennt auch die Koordinierungsstelle Wohnungstausch. „Eigene Auswertungen der vorhandenen Daten bestätigen ein Angebotsdefizit an Vier-Raum-Wohnungen für mittlere Einkommen sowie altersgerechte und barrierearme Wohnungen für Senior:innen“, schreibt Joachim Faßmann. Ohne die könnte es allerdings schwer werden, den Wohnungstausch in Potsdam auszuweiten

