Potsdam

Nirgends in Brandenburg werden so viele Wohnungen errichtet wie in Potsdam – und die rege Bautätigkeit im Speckgürtel der Bundeshauptstadt entlastet den Wohnungsmarkt in Berlin. Das geht aus dem Bericht „Wohnungsmarktbeobachtung 2020“ hervor, den das Land Brandenburg erstmals herausgegeben hat.

Die Zahl der Wohnungen im Land stieg zwischen 2011 und 2019 um fünf Prozent

Die Beobachtung des Markts soll die Basis für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Wohnungspolitik. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) sieht in den Zahlen den Nachweis für eine „gute Entwicklung der Wohnungsmärkte im Land Brandenburg sowie die Wirksamkeit der in den letzten Jahren gestarteten Wohnungsbauoffensive für Brandenburg“ durch die Wohnraumförderung.

Für das ganze Land Brandenburg stellt der Bericht fest: „Die Bautätigkeit im Land Brandenburg ist im letzten Jahrzehnt stark gestiegen und verbleibt seit 2016 auf einem relativ gleichbleibenden Niveau. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen verdoppelte sich und die Fertigstellungen nahmen im Zeitraum 2010 bis 2019 um 80 Prozent zu.“ Eine Kernaussage: „Die starke Bautätigkeit bewirkte eine Entlastung des Berliner Wohnungsmarkts.“ Der Wohnungsbestand im ganzen Land wurde demnach zwischen 2011 und 2019 um fünf Prozent erhöht. Die Zahlen, stammen aus dem Statistikamt Berlin-Brandenburg und eigenen Berechnungen des Landesamts für Bauen und Verkehr.

Für Potsdam weist der Bericht die große Bautätigkeit in der Landeshauptstadt aus. So wurden von den seit 2011 neu errichten 67.000 Wohneinheiten im Land allein 11.000 in Potsdam gebaut, das von Speckgürtel-Städten wie Bernau (2.300), Falkensee, Königs Wusterhausen (2100) und Teltow (2000) gefolgt wird.

Auch das Preisniveau bei Grundstückskäufen wird betrachtet. In Potsdam weichen die Preise nicht nur vom ländlichen Brandenburg ab, sondern auch vom Berliner Umland. Laut Bericht lag der durchschnittliche Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2019 in Potsdam bei 2600 Euro. Im übrigen Berliner Umland lag der Wert bei nur 1900. In den weiter von Berlin entfernten Städten lag der Durchschnittspreis bei 1200 Euro.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen haben sich seit 2011 mehr als verdoppelt

Der Bericht umfasst auch Kennzahlen zur Menge der gehandelten bebauten Grundstücke, der Flächen und der insgesamt erzielten Erlöse. Während die Zahl und Größe der verkauften Grundstücke im Zeitraum 2010-2019 landesweit stabil zwischen 900 und 10.500 Fällen und etwa 2000 Hektar lag, stieg der damit erzielte Umsatz von 1,4 auf 3 Milliarden Euro. Bei unbebauten Grundstücken hat sich der Umsatz von 0,4 auf eine Milliarde erhöht – auch hier sind aber die Zahl und Größe der Grundstücke nicht im gleichen Maße gestiegen.

Für Potsdam weist der Bericht auch den durchschnittlichen Bodenpreis für Flächen aus, auf denen Geschosswohnungsbau entstehen darf: 2010 wurden für einen Quadratmeter solchen baureifen Landes im Schnitt noch 392 Euro gezahlt. 2019 lag der Wert bei 949 Euro. Im übrigen Berliner Umland stieg dieser Wert von 80 auf 303 Euro.

Von Peter Degener