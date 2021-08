Babelsberg

Für ihre Eltern ist Maja ihr „Kind auf Rädern“, weil sie stets im Buggy oder auf dem Dreirad unterwegs ist. Doch anstelle von Mobilität und Freiheit ist das Leben von Maja von starken Einschränkungen geprägt. Denn Herumrennen wie andere Fünfjährige kann Maja nicht. Das Mädchen kam mit dem Gendefekt Trisomie 19 auf die Welt. In ihrem kurzen Leben hatte sie zudem schon zwei Krebserkrankungen zu überstehen. Ihre Eltern Thomas Janzon und Maria Thalmann, sowie ihre zwei Geschwister Carlo (9) und Elsa (2) versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und sind trotz aller Anstrengung eine glückliche Familie.

Die Familie braucht eine barrierearme Wohnung, die ohne Treppe erreichbar ist

Es gibt jedoch eine Bürde – die kleine und hoch gelegene Wohnung der Familie in der Babelsberger Siemensstraße. Denn wenn Maja nicht auf Rädern unterwegs ist, hört bei ihr der Spaß an Bewegung schnell auf. Die Treppe hinauf ins Obergeschoss? Maja ließ sie sich lange Zeit tragen, denn sie kann zwar krabbeln, aber nicht laufen. Allein mit zwei Orthesen als Hilfsmittel könnte sie die Treppe selbst bewältigen, wenn sie es will. Doch der Trotz des Kleinkinds ist gerade groß. „Unser Kind ist 35 Kilo schwer, ins erste OG hochtragen geht nicht mehr“, reimten die Eltern deshalb auf einem Flyer, den sie in Babelsberg verteilten. Ihre Hoffnung: eine Wohnung im Erdgeschoss oder mit einem Fahrstuhl.

„Es geht darum, dass wir ohne Treppe in die Wohnung kommen“, sagt Majas Mutter Maria. „Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es ein inklusives Wohnprojekt. Wenn die Stadt zum Beispiel Wohnraum schafft, wo Familien mit behinderten Kindern wohnen können, mit genug Platz und nicht zu weit draußen, damit die Anbindung zu den Therapiemöglichkeiten bleibt“, sagt Maria Thalmann. Und sie fügt an: „Das ist illusorisch, weil Familien mit behinderten Kindern nur eine Randgruppe sind.“

Familie Janzon lebt in der Babelsberger Siemensstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor neun Jahren zogen die Ernährungswissenschaftlerin und der Ingenieur aus Berlin nach Babelsberg. Sie fanden eine 70 Quadratmeter große Wohnung mit drei Zimmern, was damals völlig ausreichte. Vor fünf Jahren krempelte sich ihr Leben jedoch vollständig um: Nur ein halbes Jahr nach der Geburt von Maja wurde bei dem Mädchen ein Tumor in der Niere diagnostiziert. „Im Zuge der Chemotherapie fiel dann der genetische Defekt auf“, sagt Maria Thalmann. Als Maja vier Jahre alt war, wurde ein zweiter, sehr großer Tumor entdeckt. Bis vor einem Jahr bekam sie Chemotherapie. „Jetzt geht es ihr gut. Sie hat es gut weggesteckt“, sagt ihre Mutter. Mit einem speziellen „Talker“-Tablet kommuniziert Maja mit den Eltern, lernt langsam sprechen. Sie darf nach dem Ende der Krebstherapie und einem wieder erstarkten Immunsystem auch wieder die Kita besuchen.

Die Stadt bot ihnen eine geeignete Wohnung an – doch die Familie schlug sie aus

Doch mit nunmehr drei Kindern ist es sehr eng in der Dreizimmerwohnung geworden. Ihr Ältester Carlo darf als einziger ein eigenes Zimmer für sich haben. Es bleiben ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, in dem die Eltern und Kinder gemeinsam schlafen. Seit vier Jahren sucht die Familie auf allen Wegen eine größere Wohnung mit mindestens vier Zimmern, die im Erdgeschoss oder in einem Haus mit Fahrstuhl liegt. „Ich hab es ein bisschen aufgegeben, muss ich sagen“, sagt Papa Thomas Janzon resigniert. Wegen der schweren Behinderung ihrer Tochter hat die Familie zwar einen Wohnberechtigungsschein, jedoch bislang kein Glück gehabt. In einem Brief an den Oberbürgermeister schilderte der Vater kürzlich die Situation und bat um Hilfe – die kam sogar. „Uns wurde von der Stadt eine Wohnung angeboten, aber das war am Stern“, sagt Maria Thalmann. Dort hätten sie vier Zimmer mit genügend Platz und einen Fahrstuhl gehabt – und haben dennoch aus zwei Gründen abgelehnt.

Einerseits dreht sich fast der gesamte Alltag der Familie um Maja und ihre Behandlung in Babelsberg. „Wir haben sechs bis acht Therapietermine hier in der Woche“, sagt Maria Thalmann. Auch die inklusive Oberlinschule, die ganz in der Nähe ist, soll Maja später besuchen. Schon heute ist die Kita der zwei Schwestern und die Grundschule von Carlo im Babelsberger Kiez. Einen Umzug in einen ganz anderen Stadtteil wollen die Eltern deshalb unbedingt vermeiden. Doch es gibt einen zweiten Grund, warum sie die Wohnung am Stern abgelehnt haben. „Wir haben beide unsere Kindheit im Plattenbau verbracht und wollen das nicht für unsere Kinder. Wir glauben nicht, dass ihnen das gut tut“, sagt die Mutter – und gesteht schließlich : „Ich habe 15 Jahre in der Platte gelebt. Mein Vater hatte Depressionen, wollte vom Balkon springen. Ich hab auch Angst, dass ich da retraumatisiert werde.“ Die Sachbearbeiterin im Potsdamer Rathaus habe Verständnis gezeigt, dass die Familie den Plattenbau ausgeschlossen hat.

Genossenschaften vermitteln erst, wenn man Mitglied ist, bemängelt der Vater

Die Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) antwortete der Familie persönlich auf den Brief an den Oberbürgermeister. Sie gesteht die erheblichen Belastungen ein, die die Lebenssituation der Familie mit sich bringe. Aubel wird allerdings auch deutlich, dass es in Babelsberg wenig Aussichten auf sozialen Wohnraum für die fünfköpfige Familie gibt. „Angesichts fehlender Vermittlungsmöglichkeiten für barrierefreie und ausreichend große Wohnungsbestände in Babelsberg besteht in den nächsten Jahren leider keine realistische Möglichkeit, mit Hilfe der Landeshauptstadt Potsdam in Ihrem aktuellem Wohnumfeld eine geeignete Wohnung zu finden“, schreibt Aubel. Sie appelliert an die Familie sich noch einmal zu beraten „und unsere Hilfe bei einer Wohnungssuche unter realistischen Bedingungen in Anspruch zu nehmen.“

Vater Thomas Janzon bemüht sich derweil bei den Potsdamer Wohnungsgenossenschaften. Doch hier ergibt sich für ihn ein neues Problem. „Die Genossenschaften vermitteln erst, wenn man Mitglied geworden ist. Wir können aber nicht bei jeder Genossenschaft dafür zwei- oder dreitausend Euro zahlen“, klagt er. Er und seine Frau hoffen nun auf jemanden, der zu einem Wohnungstausch in Babelsberg bereit wäre oder eine barrierearme Wohnung für seine Familie zu vermieten hat.

Info: Die Familie Janzon ist unter der Mail-Adresse kindaufraedern@web.de erreichbar.

Von Peter Degener