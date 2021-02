Potsdam

Die neue Satzung zum Schutz von Wohnraum in Potsdam vor Zweckentfremdung wird am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Das Netzwerk „Stadt für alle“ hat vor der ersten Befassung der Kommunalpolitik am Mittwoch erste Änderungsvorschläge für die Satzung gemacht, die das neue Regelwerk noch verschärfen würden.

Bonn und Aachen machen es vor

So fordert das Netzwerk, dass „möbliertes Wohnen“ als konkrete Zweckentfremdung darin aufgenommen wird. Beispiele dafür gebe es in Bonn und Aachen, die diese Art der Kurzzeitvermietung konkret benennen und bei Mietverträgen unter sechs Monaten auch genehmigungspflichtig gemacht haben.

„Solche Fristen fehlen im Potsdamer Entwurf“, bemängeln die Aktivisten in einer Stellungnahme. Im Entwurf der Satzung sei zudem nur vage von gewerblicher Zimmervermietung die Rede. „Ganz offensichtlich verlässt man sich in der Stadt darauf, dass am Ende Gerichte über mögliche Auslegungen entscheiden“ – so die Kritik. Die Stadtverwaltung hatte möbliertes Wohnen als „Grenzfall“ bezeichnet, bei dem es unter anderem auch auf die Wohndauer ankäme.

Leerstand soll nur drei Monate lang genehmigungsfrei sein

Auch beim Leerstand fordert das Netzwerk analog zu anderen deutschen Städten eine Verschärfung auf drei Monate. Die Satzung sieht im Entwurf sechs Monate vor – bei längerem Leerstand einer Wohnung wäre dann eine Genehmigung nötig und es könnten auch Ausgleichszahlungen vom Vermieter verlangt werden.

Die Stadt hatte bei der Vorstellung des Entwurfs betont, dass man auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sei, wo Wohnungen zweckentfremdet werden – nur dann könne die Satzung wirksam werden. Deshalb schlägt das Netzwerk „Stadt für alle“ ein „öffentlich gut sichtbares und bekanntes Format der Meldung von Zweckentfremdung“ vor – etwa ein Online-Portal oder eine Mail-Adresse. Es müsse zudem genug Personal geben, um derartige Meldungen auch zu bearbeiten. Laut Stadt ist vorerst ein Sachbearbeiter mit den Hinweisen befasst, mittelfristig sind zwei Personalstellen dafür eingeplant.

Die Satzung soll verhindern, dass Wohnraum durch Umnutzung dem regulären Mietmarkt entzogen wird. Davon betroffen sind nicht nur Ferienvermietungen, sondern auch andere gewerbliche Nutzungen – etwa die Kanzlei- oder Praxisnutzung auf mehr als 50 Prozent der Wohnfläche. Bei nichtgenehmigter Zweckentfremdung drohen empfindliche Strafen bis zu 100 000 Euro.

Von Peter Degener