Schlaatz

Die Stadtverwaltung hat in einem Formular zum Wohnberechtigungsschein das Wohngebiet am Schlaatz stigmatisiert. Nach Angaben der Fraktion Die Andere wurde in dem Formular „Angaben zur Wohnungssuche“ unter anderem eine Auswahl von Stadtteilen angeboten, in denen die gesuchte Wohnung liegen sollte.

Unter dem Punkt „egal“ stand demnach in Klammern: „außer Schlaatz“. Dieser Vermerk auf dem Formular sei von einem Bürger, der sich an die Fraktion gewendet hatte, „als Stigmatisierung wahrgenommen“ worden.

Rathaus: „Jahrelange Erfahrungen“

Das Rathaus hat die Verwendung der kritisierten Formulierung in dem Formular bestätigt. In der mit der Drucksachennummer 20/SVV/0728 veröffentlichten Antwort der Verwaltung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Andere heißt es: „Auf Grund der jahrlangen Erfahrungen in der Vermittlung von Wohnraum hat sich in den Sprechstunden eine Formulierung der WBS-Berechtigten zur Wohnungssuche herauskristallisiert, die bei der Auswahl der Wohngebiete mit dem Feld ,alles außer Schlaatz’ zusammengefasst wurde.“

Auf Nachfrage der Anderen versichert die Verwaltung dann allerdings: „Eine Stigmatisierung des Stadtteiles Schlaatz“ und seiner Bewohner sei „in keiner Weise gewollt, die Möglichkeit der Interpretation einer solchen Stigmatisierung aus der gewählten Formulierung wurde aber erkannt“.

Stadt will Aufwertung des Viertels

In Folge dessen sei „der Fragebogen zur Vermittlung von Wohnraum geändert und das benannte Feld – alles außer Schlaatz – gelöscht“ worden.

Versichert wird schließlich, die Stadt verfolge „mit ihrer Stadt- und Sozialplanung das Ziel einer Durchmischung sowie die Aufwertung insbesondere des Stadtteiles Schlaatz“. Um eine solche Aufwertung „zügig zu erreichen“, habe die Landeshauptstadt den Masterplan Schlaatz entwickelt.

Der Schlaatz mit seinen rund 9500 Einwohnern gilt im Vergleich zu anderen Potsdamer Stadtteilen als Wohngebiet mit größeren sozialen Problemen.

Von Volker Oelschläger