Wer in Potsdam eine Wohnung sucht, stößt nicht nur schnell auf teure Angebote, sondern auch auf dreiste Bedingungen. Die MAZ hat sich aktuelle Wohnungsinserate angeschaut, um zu sehen, welche Blüten der Potsdamer Wohnungsmarkt so treibt.

Drei Dinge sind uns aufgefallen. Erstens: Es gelten hohe Mieten, aber zahlen muss man auch für anderes. Denn zweitens gilt bei Privatanzeigen gerne, dass man doch den Hausrat übernehmen möge – gegen Abschlag natürlich. Und drittens geht es soweit, dass manch einer eine Menge Geld dafür verlangt, dass er für potenzielle Interessenten den Kontakt zum Eigentümer herstellt. Aber lesen Sie selbst:

Teures möbliertes Wohnen

Ein Berliner Wohnungsunternehmen bietet derzeit eine Reihe von möblierten Wohnungen in Babelsberg an. So ist eine Drei-Raum-Neubauwohnung mit 113 Quadratmetern an der Heinrich-von-Kleist-Straße für 2300 Euro Warmmiete auf dem Markt. Im gleichen Haus gibt es auch eine Wohnung mit 97 Quadratmetern, aufgeteilt auf zwei Zimmer. Das kostet nur 2000 Euro – dafür muss man aber auch auf die große Dachterrasse verzichten, mit der das erste Angebot locken konnte. Das ist zu teuer? Es gibt auch Single-Apartments! Eine 35 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung nahe des Parks Babelsberg wird möbliert für 1050 Euro warm angeboten.

Da klingt ein Angebot eines anderen Makler-Unternehmens für eine Wohnung am Alten Markt geradezu wie ein Schnäppchen. Für gerade mal 1615 Euro Warmmiete könnten Sie neben dem Museum Barberini in einer 80 Quadratmeter-Wohnung in zwei Zimmern mit Blick auf die Alte Fahrt wohnen. Das Angebot ist allerdings für eine unmöblierte Wohnung. Hier gilt der Mietspiegel, da muss man sich etwas im Zaum halten.

Im Trend: Wohnung nur gegen Abschlag für den Hausrat

Private Anbieter sind nicht unbedingt besser als große Immobilienverwalter. Als Trend erweist sich, dass Menschen sich gerne die Mühen mit dem eigenen Auszug sparen – der Nachmieter soll doch bitte nicht nur die neue, fest eingebaute Spülmaschine übernehmen, sondern gleich die gesamte Einrichtung.

„Dazu gehören die Waschmaschine, die Duschwand, die Küche, Tisch, Stühle, Schrank, die Kommoden, der Kleiderschrank, die Schrankwand und die Couch“, schreibt eine Frau, die zum Februar aus ihrer 35-Quadratmeter-Wohnung Am Stern ausziehen will. Da wo sie hin will, gibt es das alles anscheinend schon. Also bietet sie ihren Hausrat als Gesamtpaket zum Schnäppchenpreis an: für 2500 Euro Abschlag.

Aktuelles Wohnungsinserat für eine kleine Wohnung am Stern. Quelle: Screenshot Ebay-Kleinanzeigen

Das wirkt sogar vernünftig, wenn man sich die Annonce für eine 67 Quadratmeter große Wohnung im Luisenhof kurz vor Hermannswerder anschaut. Knapp 1000 Euro warm soll die schön gelegene Wohnung kosten. Es gibt aber einen viel größeren Haken. „Gesucht wird ein solventer Mieter, der die Miete und den fälligen Abstand bezahlen kann“, leitet der bisherige Bewohner und künftige Vermieter sein Inserat ein.

Denn es gibt eine lange Liste an „zu übernehmendem Inventar“, das von der Küche über das Wohnzimmer bis ins Schlafzimmer reicht. „Das Mobiliar ist sehr hochwertig. Es sind nur Markenmöbel gewählt worden. Weit über 20.000 Euro investiert“, heißt es weiter und es schwant einem schon Übles. Alles sei kaum benutzt worden (das Bett nur zwei Mal!). Daher sind für den Nachmieter 12.500 Euro Abschlag fällig. „Anmietung nur mit Übernahme möglich“, endet die Anzeige.

In der Templiner Vorstadt soll man auch den Hausstand übernehmen – doch der ist luxuriös. Quelle: Screenshot Ebay-Kleinanzeigen

Dreist: Geldzahlung für die Kontaktherstellung

Doch es geht noch dreister. In Golm wird eine Drei-Zimmer-Wohnung inseriert. 86 Quadratmeter samt Terrasse und Stellplatz, ein Neubau in der Nähe des Bahnhofs. 650 Euro beträgt die Kaltmiete, rund 800 Euro muss man warm rechnen. Keine Möbel sind zu übernehmen. Das klingt doch gar nicht schlecht! Wo ist das Problem?

Die Mieter haben begriffen: Information ist die eigentliche Ware. „Wir bauen ein Haus und ziehen daher in absehbarer Zeit aus“, schreiben sie. Sie seien auch gar nicht die Vermieter, sondern nur die derzeitigen Mieter. Sie vermitteln aber gerne den Kontakt zum Vermieter „gegen eine Zahlung von 1500 Euro“. Denn „dadurch haben Sie als Einziger vorab die Chance auf den Zuschlag für die Wohnung.“

Diese Mieter verlangen Geld, um den Kontakt zum Vermieter herzustellen. Quelle: Screenshot Ebay-Kleinanzeigen

Liebe Leser, welche Erfahrungen haben Sie bei der Suche nach einer Wohnung in Potsdam und der näheren Umgebung der Landeshauptstadt gemacht? Welche Dreistigkeiten und Zumutungen sind Ihnen dabei begegnet? Schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse potsdam-stadt@maz-online.de.

Von Peter Degener