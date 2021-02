Potsdam

Die Situation auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt ist mehr als angespannt. In privaten Wohnungsanzeigen trauen sich Mieter, die den Auszug planen, hohe Abschläge für ihren Hausrat zu verlangen – wer sich nicht darauf einlässt, wird nicht an den Eigentümer weitervermittelt. Sogar ein Vermittlungsgeld, um den Kontakt zum Vermieter herzustellen, tauchte wie berichtet schon in Wohnungsanzeigen auf.

Auf unseren Aufruf, zu schildern, was ihnen bei der Wohnungssuche in Potsdam schon widerfahren ist, haben sich viele MAZ-Leser gemeldet. Um ihnen die Suche nach einer Wohnung nicht noch schwieriger zu machen, erzählen wir ihre Geschichten ohne den vollen Namen zu nennen.

„Es wird immer eine Schufa gefordert, die nicht älter ist als vier Wochen“

Sabrina B. sucht „schon eine Ewigkeit“. Kürzlich kam es endlich zu einer Besichtigung. In der Wohnung standen noch Küche, Waschmaschine, Couch und andere Möbel. Die bisherige Mieterin bot den Hausrat für 3000 Euro an, „ist aber kein Muss“, sagte sie. Sabrina B. lehnte ab, weil sie einen eigenen Hausstand hat. „Am nächsten Tag kam eine Nachricht. Sie wird mich nicht als Interessenten an den Vermieter weitergeben, da ich die Möbel nicht nehmen möchte, dies aber dringend wäre, weil sie das Geld braucht. Ich hatte nicht einmal eine Chance zu antworten, wurde direkt blockiert.“

Vermieter verlangen zudem häufig schon unmittelbar bei der Bewerbung eine Bonitäts-Auskunft, um nicht an möglicherweise verschuldete Mieter zu geraten – die sogenannte Schufa-Auskunft. Jule R. kann sich den Sarkasmus nicht verkneifen: „Es wird immer eine Schufa gefordert, die nicht älter ist als vier Wochen. Aber wenn man monatelang eine Wohnung sucht, holt man sich doch gerne alle vier Wochen eine Auskunft ein“, sagt sie.

Trotz Zusage plötzlich an andere vermietet

Doch auch Gutverdiener, die sich um Schufa-Auskünfte nicht sorgen müssen, scheitern auf dem Mietmarkt in der Region. Martina K. ist nach eigener Auskunft alleinstehend, hat eine Tochter, keine Haustiere und mit einem monatlichen Nettoverdienst von „knapp 4000 Euro“ und trotzdem Probleme eine Wohnung zu finden.

Im Frühjahr 2020 zeigte sie Interesse an einer Wohnung in Geltow. Bei der Besichtigung zweifelte der Vermieter aber schon an, „ob ich die Zeit hätte, mich um den kleinen Garten zu kümmern.“ Martina K. würde sich doch auch mit der Wohnung im Obergeschoss zufrieden geben, zu der gar kein Garten gehört. In der schriftlichen Absage hieß es dann: „Wir konnten Ihre Anfrage aktuell nicht berücksichtigen, weil wir, wie Sie bereits wissen, viel Wert auf zueinander passende Mieter legen.“ – oder auf ehrenamtliche Hobbygärtner, wie Martina K. vermutet.

Im Sommer 2020 hatte sie in Neuseddin großes Pech bei der Anmietung eines Reihenhauses. Erst wurde ihr in einer Mail die Reservierung bestätigt und ein Vertrag in Aussicht gestellt. Am Tag der Unterzeichnung verstarb Martina K.s Vater. „Ich musste sehr schnell und kurzfristig meiner Mutter vor Ort beistehen und bei der Erledigung der Wege helfen. Das teilte ich umgehend der Vermieterin mit und bat um etwas Geduld bezüglich des Vertragsabschlusses.“ Sie vertraute auf die Zusage. Als sie wieder zurück war, habe ihr die Eigentümerin vor Ort erklärt, dass das Haus mittlerweile vermietet sei. „Die Leute seien ihr die Bude eingerannt. Die schriftlichen Zusagen hat sie schlichtweg ignoriert“, schreibt Martina K.

Wer nicht schnell reagiert, hat keine Chance

Allein um in die engere Wahl als Nachmieter zu kommen, muss man schnell reagieren. Das hat uns auch Sandra H. eindrücklich geschildert: „Am Sonntagabend Terminvorschläge für Besichtigung am Montag- oder Dienstagvormittag bekommen. Gleich Montag früh für den Dienstag zusagen und am Nachmittag dann doch eine Absage erhalten, weil bereits ausreichend ,ernsthafte‘ Interessenten da waren. Unser Interesse war übrigens auch ernsthaft. Ist es seit zwei Jahren.“

Gino B. schreibt: „Wir suchen seit längerem eine größere Wohnung. Neben den irren Mieten, die wir schlicht nicht zahlen können, stören mich diese Wohnungstauscher. Wir wohnen im Schlaatz und haben null Chance dabei, denn stets heißt es, das nicht im Schlaatz, Waldstadt oder Drewitz gesucht werde. Ich muss also zuschauen, wie passende und bezahlbare Wohnungen munter unter denen getauscht werden, die in vermeintlich besseren Teilen Potsdam wohnen.“

Mieten für kleine Wohnungen in sechs Jahren um 23 Prozent gestiegen

Es sind Symptome eines großen Wohnungsmangels mit rasant steigenden Mieten, vor allem für kleine Wohnungen. Das Pestel-Institut hat den Potsdamer Mietmarkt genauer betrachtet und festgestellt, dass die vom Job-Center übernommenen Mieten für Single-Haushalte innerhalb von gut sechs Jahren zwischen 2014 und 2020 um 23,6 Prozent stiegen. Zum Vergleich: die Teuerung bei den Verbraucherpreisen lag im gleichen Zeitraum bei nur 6,5 Prozent. Etwa 2000 Wohnungen würden derzeit auf dem Potsdamer Markt fehlen.

Von Peter Degener