Wohnungssuche mit dem Potsdam-Bonus – wer kriegt die meisten Punkte?

Potsdam

Die Pro Potsdam hat den neuen „Potsdam-Bonus“ gestartet – doch wer kann sich nun Hoffnung auf eine Wohnung machen? Was zählt es, Potsdamer zu sein? Haben Alleinerziehende einen Vorteil? Wie viel Geld darf ich verdienen? Anhand eines Beispiels für eine konkrete Wohnung in der Babelsberger Großbeerenstraße erklären wir, wie das Punktesystem funktioniert. Die kleine Wohnung mit rund 45 Quadratmeter Fläche, Balkon und zwei Zimmern ist tatsächlich auf dem Markt und soll jetzt neu vermietet werden.

Der Potsdam-Bezug

Dieses Kriterium ist am einfachsten: Haben Sie in den letzten fünf Jahren in Potsdam gewohnt, studiert oder, eine Ausbildung absolviert oder gearbeitet? Das gibt 30 Punkte.

Das Einkommen

Es sollen Menschen mit einem geringen Einkommen bei der Wohnungssuche unterstützt werden. Die gesamten Einkünfte eines Haushalts werden betrachtet und auch die Größe der Wohnung spielt eine Rolle. Ein Beispiel: Wer in die kleine Babelsberger Wohnung einziehen will und weniger als 28.000 Euro Haushaltseinkommen hat, bekommt 30 Punkte. Wer weniger als 58.000 Euro verdient, bekommt immerhin noch zehn Punkte. Die gesamte Tabelle finden Sie hier.

Die Zahl der Mieter

Große Familien sind im Vorteil, denn für jeden Erwachsenen gibt es drei Punkte, für jedes Kind (auch ungeborene Babys bei Schwangeren) gibt es sechs Punkte.

Behinderung und Pflegegrad

Je nach schwere einer Behinderung oder Pflegestufe gibt es zwischen vier und 20 Punkten. Wenn mehrere Personen im Haushalt davon betroffen sind, werden die Zahlen addiert.

Wie wird der Mieter ausgewählt?

Die Wohnungen mit Potsdam-Bonus werden nur online und in der App der Pro Potsdam angeboten. Die Pro Potsdam lädt von allen Bewerbern mindestens fünf per Losverfahren zur Besichtigung aus. Von denen, die anschließend weiter Interesse haben, erhält der Bewerber mit den meisten Punkten den Zuschlag.

Beispiel 1: Ehepaar aus Michendorf

Marianne und Michael wollen aus ihrem großen Haus in Michendorf in die kleine Potsdamer Wohnung ziehen, sie arbeiten aber nicht hier. Das gibt keine Punkte. Sie verdienen zusammen rund 57.000 Euro im Jahr – das bringt noch zehn Punkte. Sechs Punkte gibt es, weil zwei Erwachsene einziehen. Eine Behinderung oder Pflegestufe liegt nicht vor. Ergebnis: 16 Punkte.

Beispiel 2: Seniorin aus Belzig

Beate aus Belzig will auch nach Potsdam, hat aber bislang keinen Bezug zur Stadt, der angerechnet wird (null Punkte). Ihre Rente von 27.400 Euro jährlich bringt ihr 30 Punkte. Als Alleinlebende kriegt sie nur drei Punkte bei der Haushaltsgröße. Mit Pflegegrad 3 kommen zwölf Punkte hinzu. Ergebnis: 45 Punkte.

Beispiel 3: Pendler aus Falkensee

Faruq arbeitet in Potsdam (30 Punkte) und will nicht mehr pendeln. Er verdient fast 48.000 Euro, dafür werden ihm noch 15 Punkte gut geschrieben. Als Single-Haushalt werden ihm drei Punkte angerechnet. Er hat keine anerkannte Behinderung oder einen Pflegegrad. Ergebnis: 48 Punkte.

Beispiel 4: Single-Mann aus Potsdam

Max wohnt und arbeitet in Potsdam (30 Punkte). Er verdient 46.000 Euro (15 Punkte) und lebt allein (drei Punkte). Er hat einen Grad der Behinderung von 50 Prozent (4 Punkte). Ergebnis: 52 Punkte.

Beispiel 5: Alleinerziehende Mutter aus Potsdam

Paula und ihr kleiner Sohn wohnen schon in Potsdam (30 Punkte). Die alleinerziehende Mutter hat ein Einkommen von 32.000 Euro (25 Punkte). Für sich und ihr Kind werden neun Punkte bei der Haushaltsgröße angerechnet. Behinderungen oder Pflegestufe gibt es nicht. Ergebnis: 64 Punkte.

Die alleinerziehende Mutter würde in diesem Fall die Wohnung erhalten. Ihre Angaben muss sie vor Unterzeichnung des Mietvertrags nachweisen.

Das Punktesystem und auch die Einkommenstabelle für den Potsdam-Bonus werden in dieser Vermietungsrichtlinie der Pro Potsdam genau erklärt. Bei Fragen wird Interessenten unter propotsdam-bonus@propotsdam.de geholfen.

Von Peter Degener