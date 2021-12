Wohnungstausch: Nur wenige Pro Potsdam-Mieter haben bisher getauscht

Potsdam

Immer mehr Menschen wohnen allein – dadurch wird pro Kopf mehr Wohnraum beansprucht als früher und vor allem größere Wohnungen sind knapp. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pro Potsdam kennt das Phänomen. Um Einzelpersonen zu motivieren, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, bietet sie den Wohnflächenbonus an. Der wird allerdings noch wenig genutzt, wie eine Bilanz zeigt.

184 mal wurde der Bonus in Anspruch genommen – seit 2011. Verschwindend gering, gemessen am Bestand der Wohnungen, wie auch Pro-Potsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal zugeben muss. Das Vorurteil, dass ein Umzug in eine kleinere Wohnung keine Mietersparnis bringe, sei tief verwurzelt. „Aber für die Menschen, die den Bonus in Anspruch genommen haben, hat er eine sehr große Wirksamkeit: Der Haushalt, der sich verkleinert, zahlt weniger Miete und die Familie, die einzieht, hat mehr Wohnraum zur Verfügung,“ sagt Westphal.

Zwei Euro weniger Miete pro Quadratmeter

Wie funktioniert der Wohnflächenbonus? Wenn sich ein Mieter dazu entscheidet, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, gewährt die Pro Potsdam einen Mietnachlass von zwei Euro pro Quadratmeter für die neue Wohnung. Pro Quadratmeter Flächendifferenz zahlt die Wohnungsgesellschaft außerdem noch 100 Euro drauf – als Umzugszuschuss. Ziel sei es, mehr größere Wohnungen für Familien anbieten zu können.

Seit Januar 2020 erhebt die Pro Potsdam genauere Zahlen zum Wohnflächenbonus. So haben sich 78 Prozent der 32 Mietparteien, die den Bonus seit dem in Anspruch genommen haben, um ein Zimmer verkleinert. Auch die Wohnfläche konnte reduziert werden: Der Großteil der Mieter (44 Prozent) leben jetzt in einer 10 bis 20 Quadratmeter kleineren Wohnung. Und die Miete ist geschmolzen: 56 Prozent der Mieter zahlen bis zu 200 Euro weniger Nettokaltmiete im Monat.

Pro Potsdam will größeren Wohnraum für Familien bereitstellen

Die Pro Potsdam verdient an dem Modell nichts, zahlt eher drauf. Sie versteht sich in dieser Hinsicht vielmehr als Partnerin und Dienstleisterin der Stadt Potsdam. „Der angespannte Wohnungsmarkt kann nur mit einer Vielzahl von Instrumenten gelöst werden. Neben dem Bau von neuen Wohnungen, ist es auch wichtig, Mieter bei einer Verkleinerung zu unterstützen. Auch so können wir bedarfsgerechten Wohnraum bereitstellen“, sagt der Geschäftsführer.

Bisher haben aber nur vergleichsweise wenige Mieter die Tauschoption mit dem Bonus in Anspruch genommen. Westphal erklärt sich die niedrige Tauschzahl unter anderem so, dass die meisten Wohnungen der Pro Potsdam im mittleren bis niedrigen Segment liegen und viele Mieter aufgrund der Miete keinen besonderen Druck verspüren sich nach einer günstigeren oder kleineren Wohnung umzusehen.

Für private Vermieter ist der Bonus weniger interessant

Bisher wurden die Wohnungen nur zwischen Pro Potsdam-Mietern untereinander getauscht. Es gebe theoretisch auch die Möglichkeit unternehmensübergreifend zu tauschen, dazu kooperiere die Pro Potsdam mit der Koordinierungsstelle Wohnungstausch, so Westphal. Bisher kam es aber noch nicht zu einem solchen Tausch.

Die Koordinierungsstelle wurde im September 2020 ins Leben gerufen, um den Tausch von Wohnungen zwischen Potsdamer Mietern zu koordinieren. Das Tauschgeschäft läuft auch außerhalb der Pro Potsdam schleppend: Die Koordinierungsstelle führte zwar hunderte Beratungsgespräche, aber konnte bisher noch keine Tauschpartner vermitteln, so der Stand im November diesen Jahres.

Die Pro Potsdam hält es für wünschenswert, wenn mehr Vermieter ein solches Instrument, wie den Wohnflächenbonus, einführen würden. Allerdings bleibt er realistisch: „Für kommunale Gesellschaften ist es durchaus ein Instrument, das sich übertragen lässt. Für private Vermieter kann es sein, dass ein solcher Bonus weniger von Interesse ist, weil ein Umzug auch immer Arbeit für den jeweiligen Vermieter bedeutet.“

Von Lena Köpsell