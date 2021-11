Fahrland

Der Wolf ist in Potsdam angekommen. Nach Waschbären, Bibern, Wildschweinen und Füchsen ist ein weiteres Wildtier in der Landeshauptstadt gesichtet worden: Eine Augenzeugin berichtet im sozialen Netzwerk Facebook von einer morgendlichen Sichtung eines Wolfes in Fahrland.

Sie schreibt: „Ich sah ihn auf der Döberitzer Straße kurz vor dem Königsweg bevor er in den Wald verschwunden ist.“ In der direkt angrenzenden Döberitzer Heide lebt ein Wolfsrudel, das aus zwei Elterntieren und vier Welpen besteht. In dem rund 4500 Hektar großen, europaweit einmaligen Wildnis­-Großprojekt der Heinz-Sielmann-Stiftung leben fast tausend geschützte Tierarten.

Gesichteter Wolf nicht zwingend aus der Heide

Die Sielmann-Stiftung hat die Ansiedlung des Wolfsrudels bereits bestätigt. Sprecherin Elisabeth Fleisch sagt: „Die aktuelle Sichtung muss nicht zwingend ein Tier aus diesem Rudel sein, denn das Rudel lebt eher im Kerngebiet der Döberitzer Heide. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich hier um einen wandernden Wolf handelt, der aus seinem bisherigen Rudel ausgeschlossen wurde.“

Auch Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz sagt: „Fakt ist, dass wir in Brandenburg die größte Wolfsrudeldichte haben.“ Ein ortsansässiger Jagdpächter habe ihm von Sichtungen am Fahrländer See berichtet. „Außerdem ist die Wildschweinpopulation spürbar zurückgegangen, wobei keine zwingende Kausalität bestehen muss.“

Tatsächlich stehen Wildschweine auf der Wolfs-Speisekarte weit oben. „Wölfe fressen zum überwiegenden Teil Rehe, Rotwild und Wildschweine“, sagt Sielmann-Sprecherin Elisabeth Fleisch. Der Nahrungsanteil von Nutztieren wie Schafen oder Kälbern liege dagegen bei lediglich 1,6 Prozent. Aber: „Wenn es für einen Wolf einfach ist, ein Nutztier zu reißen, dann wird er das auch tun.“

Landwirt prognostiziert langfristige Ausbreitung

Den Landwirt Ernst Ruden könnte die Ausbreitung des Wolfes direkt betreffen. Seine zehn Alpakas und 14 Mutterkühe nebst Nachwuchs sind zwar durch Elektrozäune geschützt. „Das würde einen Wolf nicht abhalten. Aber ich denke, dass wir noch ein, zwei Wolfs-Generationen davon entfernt sind, dass sich die Tiere diese Nahrungsquelle erschließen“, sagt er. Ruden prognostiziert, die Tiere würden sich nach und nach zunehmend an die Nachbarschaft zu Menschen gewöhnen. „Wir werden irgendwann vor dem Problem stehen, auch, wenn ich noch entspannt bin.“

„Grundsätzlich meiden Wölfe Menschen, sie sind nicht an uns interessiert – schon gar nicht als Beute“, betont Elisabeth Fleisch. Falls es dennoch in der Dämmerung zu einer Begegnung kommt, ist Panik nicht angebracht. „Man kann sich groß machen und sich langsam zurückziehen. Auf gar keinen Fall sollte man den Wolf in die Enge treiben, er braucht einen Fluchtweg nach hinten oder zur Seite.“ Heikler könnten Begegnungen sein, wenn Hunde dabei sind.

Wölfe niemals anfüttern, Hunde an die Leine

„Die Döberitzer Heide ist ein Naturschutzgebiet und Hunde sind dort grundsätzlich an der Leine zu halten“, sagt Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz. „Denn es gibt da nicht nur Wölfe, sondern wir sollten auch auf die Afrikanische Schweinepest achten, die eine große Gefahr darstellt.“ Auch Elisabeth Fleisch sagt: „Hunde sind unbedingt an die Leine zu nehmen, denn Wölfe sind an ihnen als Rivalen interessiert.“ Und für Hunde sei im Ernstfall die Rivalität zum Artgenossen größer als die Bindung an den Menschen.

Der Mensch indes spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Revier der Wölfe zu begrenzen. „Man darf Wölfe nicht anfüttern, das wäre absolut falsch verstandene Tierliebe“, sagt Elisabeth Fleisch, „Wildtiere sind Wildtiere und müssen in Ruhe gelassen werden.“

Landwirt Ernst Ruden hat wenig Hoffnung, dass sich die Raubtiere langfristig fernhalten lassen. „Wildschweine und Waschbären haben sich an die Stadt gewöhnt, die Biber wurden aufwendig angesiedelt und verursachen jetzt riesige Schäden“, sagt er. Derzeit seien die Menschen für seine Tiere noch in anderer Hinsicht ein Problem, besonders in den Lockdown-Zeiten seien seine Koppeln zum Zoo-Ersatz für die Städter geworden, sagt Ruden. „Zurzeit sind Menschen für unsere Tiere schlimmer als Wölfe. Aber wenn die Politik da keine Prioritäten setzt, werden die Wölfe nicht für immer in der Döberitzer Heide bleiben.“

Von Saskia Kirf