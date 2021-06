Potsdam

Modedesigner Wolfgang Joop (76) hat nach seinen Worten in der Corona-Zeit sein Leben neu sortiert. Das sei ihm gut bekommen, erzählte Joop der „Bild am Sonntag“. Er habe noch mehr Disziplin entwickelt. „Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken: Ein letztes Glas an meinem Geburtstag im November, danach nie wieder. Diese Reinigung, das Cleaning-out, das ich gerade erlebe, finde ich so wichtig, weil ich darauf etwas Neues setzen kann.“

Während der Pandemie sei plötzlich der Stress weg gewesen. „Mein Leben fühlte sich über Nacht an wie eine Droge, die auf einmal nicht mehr wirkt. Durch die Pandemie habe ich erst gemerkt, wie abhängig ich bislang von diesem ganzen Druck war, von dem Wettbewerb und dem Applaus.“

Der Potsdamer Designer ist neben seiner Modekarriere für Fernsehauftritte wie in „Germany‚s next Topmodel“ bekannt.

Von RND/dpa