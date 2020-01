Potsdam/Berlin

Weltpremiere: Der Potsdamer Modedesigner Wolfgang Joop stellt am Mittwochabend um 21.30 Uhr bei der Fashion Week in Berlin seine Kollektion „Looks by Wolfgang Joop“ vor. Joop schließt mit seiner Show im Kraftwerk Berlin, bei der er dem Fachpublikum sein neues Konzept vorstellt, die Modewoche.

Mit „Looks“ will Joop eine neue und junge Zielgruppe erschließen. Die Kundschaft soll „nahbar, schnell und modern“ angesprochen werden, wie Joop der MAZ sagte, als er mit seinem neuen Label nach Bornstedt zog.

Bereits am Dienstag fand im KaDeWe die Show „Van Laack Meisterwerk-Kollektion by Wolfgang Joop“ statt. Im Mai 2019 war die Zusammenarbeit Joops mit dem Traditionsunternehmen Van Laack, das seinen Sitz in Mönchengladbach hat, bekannt gegeben worden. Der Designer ist Kreativdirektor.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline