Am Mittwoch hat eine Initiative von Flüchtlingsfrauen vor dem brandenburgischen Landtag in Potsdam für mehr Rechte und die Abschaffung der Lager demonstriert. „Women in Exile“ wurde 2002 in Brandenburg gegründet und 2016 mit dem Menschenrechtspreis der Gerhart-und-Renate-Baum-Stiftung geehrt. Die Initiative befürchtet, dass die Unterbringung in Lagern „als Katalysator für sexuelle Gewalt, Traumata und Depressionen wirken, die zu (versuchten) Suiziden führen“, so Madeleine Mawamba.

Zum Start der diesjährigen Sommertour hat am 21. Juli 2021 eine Initiative von Flüchtlingsfrauen vor dem brandenburgischen Landtag für die Abschaffung der Lager demonstriert.

Die Demonstration in Potsdam war der Auftakt der alljährlichen Sommertour von „Woman in Exil“. Mit einem Bus fahren rund 40 Frauen und Kinder durch Deutschland, um sich mit anderen geflüchteten Frauen zu vernetzen. In diesem Jahr geht es nach Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern und am 4. August 2021 nach Berlin, wo es eine Abschlusskundgebung geben wird.

