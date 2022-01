Potsdam

Kunstinteressierten ist vermutlich das Herz höher geschlagen angesichts der nun bekannt gewordenen, neuesten Ausstellungspläne des Museums Barberini: Werke der beiden Künstler-Ikonen Edvard Munch und Modigliani werden jeweils in einer Sonderausstellung zu bewundern sein. Museumsdirektorin Ortrud Westheider hat am heutigen Freitag im MAZ-Interview zum fünfjährigen Jubiläum des Hauses am Alten Markt diese aufsehenerregende Ankündigung gemacht. Die Munch-Schau wird ab Herbst 2023 gezeigt; gleich im Anschluss daran startet im Frühjahr 2024 dann die Modigliani-Ausstellung.

Nun sind auch noch Details zu den Bildern bekannt geworden. Von Munch werden unter anderem die Gemälde „Schneeschmelze bei Elgersburg (Tauwetter)“ sowie „Sternennacht“ – beides Leihgaben aus dem Von der Heydt-Museum in Wuppertal. Eine Leihgabe der Kunsthalle Mannheim ist Munchs „Aussicht von Nordstrand“.

Edvard Munchs „Sternennacht“. Quelle: Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Der Norweger Munch (1863 bis 1944) gilt als Bahnbrecher für die expressionistische Richtung in der Malerei der Moderne. Seine erste Ausstellung in Deutschland sorgte für einen Skandal. In der Folge genoss er in Mitteleuropa früh den Ruf eines epochemachenden Neuschöpfers. Heute sind seine Eigenart und sein Status auch im übrigen Europa und in der Welt anerkannt.

Munchs Bilder stellen den Menschen und seine wesentlichen emotionalen Erfahrungen von der Liebe bis zu Trauer und Tod in den Mittelpunkt. In ihnen verarbeitete Munch vor allem autobiografische Erfahrungen und Erlebnisse. Wichtige Motive malte der Künstler immer wieder neu in unterschiedlichen Versionen, so auch viele seiner im so genannten Lebensfries zusammengefassten Hauptwerke, darunter „Der Schrei“, „Madonna“, „Vampir“, „Melancholie“, „Der Tod im Krankenzimmer“ oder „Der Tanz des Lebens“.

Modiglianis Akte waren ein Skandal

Auf die Munch-Ausstellung folgt gleich der nächste Coup: Amedeo Modigliani. Zu den hochkarätigen Leihgaben zählen „Liegender Frauenakt auf weißem Kissen“ und das „Bildnis Chaim Soutine“ – beides aus der Staatsgalerie Stuttgart.

Amedeo Clemente Modigliani (1884 bis 1920) war ein italienischer Zeichner, Maler und Bildhauer. Die heutige Bekanntheit beruht vor allem auf seinen Aktgemälden, die zu seiner Zeit als skandalös empfunden wurden und erst später Akzeptanz fanden.

Seine Jugend verbrachte Modigliani in Italien, wo er die Kunst der Antike und Renaissance studierte, bis er 1906 nach Paris zog. „Dort kam er in Kontakt mit bedeutenden Künstlern wie Pablo Picasso und Constantin Brâncuși. Sein Leben war von Lungenkrankheiten geprägt. In einem Fiebertraum soll er seine Berufung zur Kunst erkannt haben, mit 35 Jahren starb er an Tuberkulose“, heißt es bei Wikipedia. Die Informationen über Modiglianis Leben beruhen auf nur wenigen verbürgten Dokumenten, so dass es vor allem nach seinem Tod zur Legendenbildung um ihn kam.

Modiglianis „Bildnis Chaim Soutine“. Quelle: Privat

Modiglianis Gesamtwerk umfasst vor allem Gemälde und Zeichnungen. Von 1909 bis 1914 widmete er sich jedoch hauptsächlich der Bildhauerei. Das Hauptmotiv ist der Mensch, sowohl in den Bildern als auch bei den Skulpturen. Daneben gibt es wenige Bilder mit Landschaftsmotiven. Interieurszenen und Stillleben von Modigliani sind nicht bekannt.

Modigliani bezog sich in seinen Werken oft auf die Renaissance, griff aber auch andere Elemente wie die zu seiner Zeit populäre afrikanische Kunst auf. Hingegen lässt er sich keiner der zeitgenössischen Stilrichtungen zuordnen, wie etwa dem Kubismus oder dem Fauvismus. Während seines Lebens hatte Amedeo Modigliani nur wenig Erfolg mit seiner Kunst, erst nach seinem Tod erreichte er größere Popularität und seine Kunstwerke erzielten hohe Preise.

Demnächst Fotografie und Impressionismus

Die nächste Sonderausstellung im Museum Barberini, die ab 12. Februar zu sehen ist, dreht sich um die gegenseitigen Einflüsse zwischen impressionistischer Malerei und Fotografie, einer damals noch sehr jungen Kunstform. Es ist die erste Fotoausstellung im Barberini.

Ortrud Westheider ist Direktorin des Museums Barberini. Quelle: Soeren Stache/DPA

Anhand der 150 Werke, die Gastkurator Ulrich Pohlmann aus München ausgewählt hat, kann man erkennen, dass die Fotografen des 19. Jahrhunderts oft ähnliche Motive ausgewählt haben: den Wald von Fontainebleau, die Steilküste von Etretat oder Paris, die damals modernste Metropole der Welt. „Auch die Fotografen studierten die wechselnden Lichtsituationen, die Jahreszeiten und Wetterverhältnisse“, erklärte Direktorin Ortrud Westheider im MAZ-Interview. „Ihr Verhältnis zur Malerei war sowohl von Konkurrenz wie auch von Einflussnahme geprägt.“

Die Ausstellung untersucht diese Wechselwirkungen und zeigt die Entwicklung der Fotografie in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Von Ildiko Röd