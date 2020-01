Riesenbohrer muss Straßenseite wechseln

Babelsberg

Ein Riese geht spazieren. Kommende Nacht muss der gewaltige Bohrer an der Nutheschnellstraße auf die Gegenfahrbahn wechseln. Doch der Koloss, der die Bohrlöcher für neue Stützen macht, die die maroden Brücken auch dann halten, wenn Teile herausgeschnitten sind, fährt nur im Schritt-Tempo, die eine Brückenseite runter und die andere wieder hoch. Dafür ist eine nächtliche Komplettsperre der Schnellstraße von 23 Uhr bis zum Mittwochmorgen um 4 Uhr nötig. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet.

Stadteinwärts geht von der Schnellstraße runter auf diese Babelsberg-Abfahrt .... Quelle: Schüler

... und gegenüber wieder hoch auf die Schnellstraße. Quelle: Rainer Schüler

Stadteinwärts werden die Fahrzeuge auf die Abfahrtsrampe zur Friedrich-List-Straße geführt und kommen direkt gegenüber zur Auffahrtsrampe der Nuthestraße und damit wieder in Richtung Zentrum.

Stadtauswärts Richtung Teltow macht es ein paar Knicks: Runter geht es an der „Nutheschlange“ über die Abfahrtsrampe Babelsberg zur Friedrich-List-Straße, kurz unter die Brücke und mit einem Schwenk nach rechts und einem nach links zur Auffahrtsrampe Alt-Nowawes wieder hoch auf die Schnellstraße. Die Friedrich-List-Straße wird in der Nacht, in der die Nuthestraße voll gesperrt wird, befahrbar sein.

Stadtauswärts verlässt man an der Wohnanlage „Nutheschlange“ die Schnellstraße in Richtung Babelsberg, nimmt die linke Abfahrtspur (im Bild die rechte) zur Friedrich-List-Straße, schwenkt kurz nach rechts ... Quelle: Rainer Schüler

... unter der Brücke durch und biegt hier nach links ab zur Auffahrt auf die Schnellstraße. Quelle: Rainer Schüler

Weil der Bohrer stadteinwärts auf der Babelsberger Seite im Einsatz war, konnte diese Brücke nicht genutzt werden; der Verkehr in beide Richtungen lief über die zum Hauptbahnhof weisende Brücke geleitet. Sobald der Bohrer umgesetzt ist, wird dann diese Brücke gesperrt und der Zwei-Richtungs-Verkehr über die andere Brücke geführt, die auf der Babelsberger Seite.

Der Verkehr auf der Friedrich-Engels-Straße unter der Hochstraßenbrücke wird noch bis Montag, den 24. Januar, einspurig geführt. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr dort wechselseitig.

Am Wochenende vom 14. zum 16. Februar wird der erste Brückenabschnitt über die Friedrich-Engels-Straße und die Bahn aus dem Bauwerk getrennt und zur Seite geschoben, um zerlegt zu werden. Das geschieht nach Angaben des Landesbetriebes Straßenwesen am hellen Tage.

Das Unternehmen bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Von Rainer Schüler