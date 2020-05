Yoga hilft gegen Corona-Koller: Potsdamer Studios geben Kurse online

Potsdam

Direkt am Lehnitzsee in Potsdam liegt das Yoga-Studio „parApara“ Potsdam. Auszeit vom Alltag mit Seeblick, Verbindung von Natur und Yoga – das wollte Start-up-Gründer Hans-Christian Weber (40), als er das Studio voriges Jahr eröffnete. Jetzt hat er geschlossen. Seit Wochen. Coronakrise. Aber: Weber hatte einen Impuls. Er stellte das Konzept um und baute ein Potsdamer Online-Yoga-Studio auf.

Der Startup-Gründer Hans-Christian Weber (40) eröffnete das Studio parAgara Yoga in Potsdam im Jahr 2019. Quelle: E-Mail-MVD

Fast täglich unterrichtet er nun mit jeweils einer anderen Person die Kursteilnehmer im Live-Stream. „Wir unterrichten bei uns nicht im Vormachen, sondern sind in unseren Kursen ganz bei den Leuten. Ich gebe genaue Ansagen zu Übungen und unsere Zuschauer sehen im Livestream eine Person, die diese ausführt“, erzählt Hans-Christian Weber.

Das gleiche Gefühl wie im Yoga-Studio

Wichtig sei ihm, den Leuten das Gefühl zu geben, im Studio zu sein. Deshalb finden die Kurse auch weiterhin dort statt: „Wir stellen einen realen Bezug zum Studio her, die Menschen können es live erleben. Wir schaffen so weiter eine Verbindung von Yoga und Natur, das gibt den Menschen in der Regel eine ruhige Ausstrahlung, schafft Weite.“

Auf der Website des Yoga-Studios kann man sich durch ein paar Klicks für die Kurse anmelden, Online-Stundenpläne und Preisübersichten einsehen und sogar an Schnupperkursen teilnehmen. „Die Leute haben uns erzählt, dass sie sich verbunden fühlen, im Austausch durch die Liveschaltung“, erzählt der Start-up-Gründer. Wer möchte, kann sich im Chat oder per Video hinzuschalten und ins Gespräch gehen. Genau das sei ihm wichtig gewesen, der direkte Kontakt zu den Teilnehmern.

In einer ungewissen, angstmachenden Zeit soll der Yoga-Unterricht im Netz einen Beitrag am Menschen leisten. Die Yogalehrerinnen und Yogalehrer bieten Techniken, um Körper und Geist wieder mehr in Einklang zu bringen. Das Studio „parApara“ legt seinen Schwerpunkt auf Yoga, Meditation und Philosophie. „Menschen kommen in dieser herausfordernden Zeit durch Yoga in Kontakt, erst einmal auch mit sich. Sie finden von der Enge in die Weite“, sagt Hans-Christian Weber.

In jeder Yogastunde gibt es ein Stundenthema, mit dem sich die Lehrer und Teilnehmer befassen: „Wenn es zum Beispiel um Hingabe geht, dann nicht einfach um die abstrakte Hingabe. Das Thema wird eingeflochten mit dem Zustand der Krise. Es geht um Annehmen, Hingeben, sich ergeben, um wieder mehr zu sich zu kommen.“ Die Themen wählt Hans-Christian Weber selbst, der Alltagsbezug sei dabei sehr bedeutend, aber auch ein yogaphilosophischer Ansatz. Hans-Christian Weber möchte aufgrund der positiven Rückmeldungen zukünftig den Online-Unterricht neben dem normalen Unterricht beibehalten.

Susanne Brauer (40), Yoga und Pilates Studio Potsdam in der Kurfürstenstraße Quelle: privat

Anders geht es Susanne Brauer (40), der Inhaberin vom Yoga und Pilates Studio Potsdam in der Kurfürstenstraße. Für sie und ihr Team ist der Online-Unterricht eine Notlösung. „Wir mögen es mehr mit den Menschen in Kontakt zu sein. Aber aus der Not heraus dachte ich: Wir probieren es. Und die Leute waren sehr dankbar für die Alternative. Dazu kommt noch der wirtschaftliche Zweck“, erzählt Susanne Brauer. Die Livestreams seien ein gutes Mittel, um das Studio während der Krise aufrechtzuerhalten.

Susanne Brauer Quelle: privat

Auch auf ihrer Website gibt es Kurspläne, die Anmeldung für Pilates- und Yogastunden erfolgt online per Emailadresse. Der Unterricht findet über die Plattform Zoom statt, seit der Corona-Pandemie wird sie verstärkt für Videokonferenzen genutzt. „Wir können unsere Teilnehmer sehen. Das ist gut, weil wir gerne so unterrichten, dass wir nicht alles vormachen, sondern rumgehen und Leute korrigieren.“ Zoom ermögliche es, Kursteilnehmer direkt anzusprechen und zu berichtigen.

Eine gute Zeit, die innere Mitte zu finden

Für die Kurse von Susanne Brauer und ihren Kollegen gibt es stets eine begrenzte Zahl an Teilnehmern: „Das liegt einfach daran, dass wir uns so besser auf Einzelne konzentrieren können“, sagt die Inhaberin. Sie freue sich darüber, dass das Online-Angebot auf positive Rückmeldungen stößt. „Es gibt die verschiedensten Gründe, warum Leute solche Angebote momentan gerne wahrnehmen. Yoga ist nicht nur körperliche Bewegung, es geht auch sehr darum, sich auf sich selbst zu besinnen.“ Gerade in Zeiten, in denen die Welt für Viele aus dem Lot gerät, sei es schön, die innere Mitte zu finden.

Studio Iyengar Yoga Potsdam Quelle: privat

Als geschlossenes Youtube-Format führt das Iyengar Yoga Studio, mit Sitz in Potsdam und Berlin, seinen Unterricht während der Krise fort. Die Inhaber Britta Nonnast (48) und Christian Klempert (51) entschieden sich gegen die derzeit beliebte Unterrichtsform des Livestreams. „Wir nutzen keine Plattformen wie Zoom, weil wir das Augenmerk vor allem auf eine gute Ton- und Soundqualität legen wollten“, erklärt Christian Klempert, „so müssen unsere Teilnehmer nicht durchgängig auf ihre Bildschirme schauen und haben ein geschnittenes Video in guter Qualität vor sich.“

Britta Nonnas, Iyengar Yoga Potsdam. Quelle: privat

Zuerst seien die Youtube-Videos vor allem für die bereits vorhandene Schülerschaft der Yogastudios geplant gewesen. „Dadurch, dass das Angebot bisher gut angenommen wurde, sind wir aber auch offen für neue Schüler.“ Wer am Online-Unterricht teilnehmen möchte, bekommt über einen E-Mail-Verteiler die Links zu den Youtube-Videos zugeschickt und kann sie dadurch jederzeit abrufen.

Für ihre Stunden verlangen die Inhaber des Iyengar Yoga Studios keine festen Kosten: „Alles geschieht auf Spendenbasis“, sagt Christian Klempert, „auf unserer Website findet man die Kontoverbindung und alle weiteren Infos zu unserem Angebot.“ Der Online-Unterricht sei bisher jedoch nur eine Zwischenlösung: „Nichts ersetzt die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler. Aber es sind besondere Situationen, besondere Zeiten, da muss man eben besondere Lösungen für finden.“

Von Mirja Gottschalkson