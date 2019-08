Innenstadt

Das Museum of Modern Arts in New York ( Moma) macht es, das Tates in London ebenfalls, und seit Mai letzten Jahres bietet auch das Museum Barberini in Potsdam einmal im Monat den „Quiet Morning“ an – den ruhigen Morgen mit Yoga und Meditation.

Yogalehrerin Anna Rischke von Happy Yoga Potsdam/ Berlin kannte diese Veranstaltung aus New York. „Ich habe mir immer vorgestellt, wie schön es wäre, so etwas auch machen zu können, und dann kam die Anfrage von Andrea Schmidt aus dem Barberini. Das war, als ginge ein Traum in Erfüllung“, erinnerte sich Rischke. Von Anfang an war die Yogastunde, die vor der Öffnung des Museums – also in der Stille des Hauses – stattfindet, gut besucht. Bis zu 70 Teilnehmer kamen.

Ausstellung prägt die Übungen

Rischke und ihre Partnerin Sandra Lange schauen sich jede Ausstellung an und versuchen Parallelen zum Yoga zu finden. „Wir überlegen, wo und wie man eine Geschichte einflechten kann und passen die Übungen dem Stil der Ausstellung an – eher ruhig oder dynamisch, wie bei Picasso“, erzählt Lange.

So auch an diesem Sonntag. Etwa 30 Teilnehmer liegen im lichtdurchfluteten Auditorium. Hinter ihnen laufen die Bilder der derzeitigen Ausstellung – Wege des Barock –, nach vorn bietet sich der wunderschöne Blick auf den Alten Markt und die Nikolaikirche. Lange erzählt, dass die Familie Barberini einstmals die Pferdebremse in ihrem Wappen hatte. Nachdem sie geadelt wurden, veredelten sie die Bremse zu Bienen. Die Parallele zum Yoga folgt: Die Biene, eine Atemübung für Anfänger.

Anfänger und Erfahrene dabei

Die Sonntagsyogi, berichten die beiden Lehrerinnen, sind sowohl Anfänger als auch erfahrene Mitstreiter. Rischke und Lange beachten das in ihrem Programm und weisen während der Stunde immer wieder daraufhin, dass jeder immer nur so weit gehen soll, wie es ihm gut tut.

Es gibt ganz Treue, die immer kommen, manche sogar aus Berlin. Zu den erfahrenen Teilnehmerinnen gehört die Potsdamerin Kerstin Sönnichsen. Sie praktiziert Yoga seit 15 Jahren, kann jedoch aus beruflichen und familiären Pflichten nicht einmal pro Woche zu festen Übungsstunden gehen. Beim Quiet Morning im Barberini ist sie zum dritten Mal.

Sport an besonderen Orten

„Ich mag Yoga an besonderen Orten“, erzählt sie und ergänzt, sie sei ein „Augenmensch“, der Wert auf ein schönes Ambiente lege. Und könne man sich ein schöneres Ambiente vorstellen als dieses Museum? Selbst die Akustik im Auditorium ist beeindruckend. Das dreifache „Omm“ am Ende der Stunde hallt lange nach.

Der nächste Quiet Morning findet am 8. September, ab 9:30 Uhr statt. Im Preis von 18 Euro ist der Besuch der jeweiligen Ausstellung nach der Stunde eingeschlossen.

Von Elvira Minack