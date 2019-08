Innenstadt

Soko Potsdam und Jerks, die Müllermilch-Werbung und Tatort: Potsdam ist mit seinen historischen Fassaden und malerischen Straßen seit langem ein beliebter Drehort für Film- und Fernsehproduktionen. Jetzt heißt es einmal mehr „Klappe und Action“, am Luisenplatz dreht das ZDF am Mittwoch und Donnerstag Szenen für seine neue Serie „Blutige Anfänger“. Auch in den Kleinmachnower Kammerspielen hatte das Filmteam vor kurzem bereits gedreht.

Potsdam wird zu Halle

„Wir drehen hier zwei Tage lang im Hotel Am Luisenplatz einige Dialogszenen“, bestätigt ein Mitarbeiter der Produktion. Anders als bei vorigen Filmaufnahmen müssen sich die Potsdamer dieses Mal also nicht auf nächtliche Verfolgungsjagden und Blaulicht in ihrem Kiez einstellen.

Eigentlich spielt die neue Krimi-Serie in Halle an der Saale, es geht um junge Polizeischüler, die in ihrem Praxissemester erstmals mit Mord und Totschlag konfrontiert werden: Fälle, „die sie mit Unterstützung ihrer Ausbilder in der Mordkommission lösen müssen“, wie das ZDF mitteilt. Die Handlung startet mit dem Semesterbeginn an der Polizeifachhochschule Halle – und der spannenden Frage, wer im Praxissemester auf welche Dienststelle kommt. Die jungen Hauptfiguren haben das fragwürdige Glück, Zeugen eines Mordes in einem Kino zu werden. So rutschen sie in die Ermittlungen, nutzen ihre Chance und lösen gemeinsam ihren ersten Fall. Ihr Praxissemester in der Mordkommission ist ihnen somit sicher. Niemand ahnt allerdings, dass noch während der offiziellen Bekanntgabe der Praktikumsplätze einer der Dozenten in seinem Büro erschlagen wird.

Noch kein Sendetermin

Den Polizeischülern, gespielt von Luise von Finckh, François Goeske, Jane Chirwa, Timmi Trinks und Larissa Marolt, stehen in den Rollen der Ausbilder unter anderem Esther Schweins und Gedeon Burkhard zur Seite. Die Dreharbeiten laufen noch bis Oktober, ein Sendetermin für die insgesamt zwölf Folgen steht allerdings noch nicht fest.

Potsdam blickt auf eine lange Filmtradition zurück. Durch die Babelsberger Filmstudios – 1912 entstanden – werden immer wieder Hollywood-Blockbuster in der Landeshauptstadt produziert. Auch die einheimische Filmindustrie steht auf Potsdam. Die bislang teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten, der Krimi-Thriller „Babylon Berlin“, entstand zum Beispiel teilweise mitten in Babelsberg, eine Außenkulisse steht an der Großbeerenstraße. Manche Produktionen lassen anschließend ihre Drehorte sogar einfach hier zurück: Im Filmpark Babelsberg kann man so Originalkulissen besuchen, die Lokomotive Emma aus Jim Knopfs Abenteuern hat sich zum echten Publikumsmagneten entwickelt.

***

Lesen Sie auch:

>>>Das sagen Stadt und Müllermilch zum Milchreis-Werbespot in Potsdam

>>> Dreharbeiten für neuen Berlin-Tatort in Potsdamer Löwenvilla

>>> Dreharbeiten im Kleinmachnower Kino

Von Saskia Kirf