Potsdam

Am zurückliegenden Wochenende gab es zehn neue Corona-Infektionsfälle in Potsdam. Wie die Stadt am Montag mitteilte, beträgt die Zahl der Potsdamer, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, nun 730. In den vergangenen sieben Tagen ist bei 19 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Unter den Neuinfektionen ist auch eine Schülerin der Max-Dortu-Grundschule.

Insgesamt 635 Personen gelten in Potsdam als genesen. 58 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Krankenhäuser in Potsdam müssen aktuell keine Corona-Patienten stationär behandeln.

Von MAZonline