Potsdam

Immer mehr Menschen in Brandenburg sind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mit Stand Sonnabend, 16 Uhr, zählten die Gesundheitsbehörden insgesamt 61 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Das gab das Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung am späten Samstagnachmittag mit. Später dann meldete der Landkreis Oberhavel seinen vierten Fall, sodass am Abend dann eine Gesamtzahl von 64 für Brandenburg offiziell war.

Zuvor war in der Pressekonferenz mit Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) noch von 51 Corona-Fällen im Land die Rede. Laut Nonnemacher waren bis dahin nur zwei Patienten bekannt, die in stationäre Behandlung kamen. „Die anderen haben einen eher leichten Verlauf.“ In Brandenburg nahm am Samstag ein Corona-Krisenzentrum die Arbeit auf. Dort kämen die notwendigen Informationen zusammen, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU). Die Leitung habe das Gesundheitsministerium.

Von dpa