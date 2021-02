Potsdam

Weniger Betten auf den Corona-Stationen, mehr Kapazitäten für die Behandlung von Non-Covid-Patienten: Die Potsdamer Krankenhäuser reagieren auf die sinkenden Covid-19-Fallzahlen. Das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum reduziert in einem ersten Schritt die Covid-Betten auf 16 Plätze auf der Intensiv- und 42 auf der Normalstation. „In einem nächsten Schritt könnten dann stufenweise zuerst weitere Covid-Normalbetten reduziert werden und die Bettenvorhaltung so dem aktuellen Bedarf angepasst werden“, erklärt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Der schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgt unter Federführung des Bergmann in allen Krankernhäusern des VCC Netzwerkes Brandenburg West. „Die Kliniken des VCC Netzwerks haben - analog zum Aufbau der Bettenkapazitäten – ein Stufenmodell erarbeitet, welches in Abhängigkeit der Auslastung der Covid-Bereiche sukzessive die Bettenkapazitäten in den Kliniken reduzieren wird“, schreibt das Klinikum. Ziel ist die schrittweise Rückkehr zu einem Regelbetrieb – und damit die „dringend gebotene“ Behandlung von Non-Covid-Patienten.

Sorge vor Mutationen – Kliniken bleiben in Alarmbereitschaft

Dennoch bleiben die Kliniken in Alarmbereitschaft, denn noch ist unklar, wie sich die Ausbreitung der Corona-Mutationen auf die Fallzahlen auswirken. „Das VCC Netzwerk hat daher Strategien eingeplant, wie die Bettenkapazitäten für die Covid-Versorgung kurzfristig wieder aufgestockt werden könnten, sollte dies wieder erforderlich werden“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Ab dem 22. Februar wagt auch das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer die ersten Schritte zurück in den Regelbetrieb. Quelle: Julius Frick

Auch die Christlichen Kliniken Potsdam erhöhen schon bald wieder die Bettenzahlen und OP-Kapazitäten. Ab Montag, 22. Februar, kehren alle Abteilungen des St. Josefs-Krankenhauses, des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin und der Oberlinklinik schrittweise zum Regelbetrieb zurück.

Erhöhung der Behandlungskapazitäten

Mit der ersten Öffnungsstufe ab kommendem Montag stehen in allen drei Häusern mehr Betten zur Verfügung – insbesondere für mehr medizinische Versorgung von Non-Covid-Patientinnen und -Patienten. Waren bisher nur Notfalloperationen möglich, um die zu Pandemie-Hochzeiten knappen Intensivbetten zu schonen, können ab kommender Woche bisher aufgeschobene Operationen und Behandlungen wieder durchgeführt werden. Das gilt sowohl für das St. Josefs als auch für die Oberlinklinik. Ambulante Operationen werden in der jetzigen Phase noch nicht wieder durchgeführt.

Teststrategie, Maskenpflicht und Hygienestandards

Die etablierten Hygienestandards bleiben weiterhin bestehen. Alle Patientinnen und Patienten mit geplantem stationärem Aufenthalt werden zwei Tage vor Aufnahme und zusätzlich am Aufnahmetag auf Sars-CoV-2 abgestrichen. Patienten, die über die Notaufnahme stationär aufgenommen werden, erhalten einen Abstrich direkt bei der Aufnahme. Trotz Covid-Schutzimpfung werden die Mitarbeitenden weiter regelmäßig abgestrichen.

Lesen Sie dazu auch:

Zudem erhalten auch alle Kreißsaal-Patientinnen bei Aufnahme einen Abstrich. Entbindungen im Kreißsaal erfolgen bei ausstehendem PCR-Testergebnis unter Vollschutz und im Isolationskreißsaal. Eine Geburtsbegleitung durch Partner und Partnerinnen ist ausschließlich im Kreißsaal und bei Verwendung von FFP2-Maske und Schutzkittel möglich. Einen Kaiserschnitt dürfen Partner und Partnerinnen weiterhin nicht begleiten.

Besuchsverbot bleibt zunächst bestehen

Bis auf Ausnahmen gilt das Besuchsverbot in den drei Krankenhäusern der Christlichen Kliniken Potsdam weiterhin. Zu den Ausnahmen gehören Besuche von Menschen am Ende ihres Lebens oder mit akut lebensbedrohlicher Erkrankung sowie von Partnern und Partnerinnen zur Geburt und am Wochenbett. Persönliche Dinge für Angehörige können weiterhin an den Haupteingängen abgegeben werden. Der Zutritt in die Krankenhäuser ist grundsätzlich nur mit FFP2-Maske gestattet. „Patientenbesuche möchten wir schon bald wieder allen ermöglichen, ohne dabei die strengen Hygienerichtlinien zu verletzen“, sagt Oliver Pommerenke, der Regionalgeschäftsführer der Alexianer. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Konzept, Besucherterminierung und Schnellteste vor Ort bei uns anbieten und einen geregelten Ablauf garantieren zu können.“

Von Anna Sprockhoff und Nadine Fabian