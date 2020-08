Zahl der Coronafälle in Potsdam stabil – neuer Fall war kein Montessori-Schüler

Potsdam

Am vergangenen Wochenende kam eine weitere Corona-Neuinfektion hinzu. Dabei handelt es sich aber nicht, wie versehentlich veröffentlicht wurde, um einen weiteren Schüler der Montessori-Schule, sondern um eine Kontaktperson aus dem Umfeld des bereits infizierten Schülers. Damit beträgt die Zahl der festgestellten Covid-19-Fälle in der Landeshauptstadt 681.

601 Potsdamer sind genesen von Corona

In den vergangenen sieben Tagen ist in Potsdam somit bei fünf Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt 601 Personen gelten in Potsdam als genesen. 164 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Keine kostenlosen Tests für Reiserückkehrer am Bergmann-Klinik

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) und auch im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten. Das EvB weist darauf hin, dass die Abstrichstelle des Klinikums zwar PCR-Tests und Antikörpertests auf SARS-CoV-2 anbietet, diese aber kostenpflichtige Leistungen sind. Kostenlose Tests für Reiserückkehrer werden nur an „Teststationen am Flughafen, Bahnhof oder anderen Knotenpunkten oder beim niedergelassenen Arzt“ durchgeführt, teilt das EvB auf der Internetseite mit. Termine für Tests können online hier vereinbart werden.

