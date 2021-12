Potsdam

Im Jahr 2020 fanden in Potsdam 100 Zwangsräumungen von Wohnungen statt. Das waren 9,88 je 10.000 Haushalte. Ein Jahr vorher wurden noch 93 Wohnungen zwangsgeräumt – eine Quote von rund 9,3. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt.

Bei 90 Zwangsräumungen im vergangenen Jahr waren Sozialarbeiter der Stadt vor Ort anwesend, heißt es in der Antwort. Coronabedingt wurde in weiteren zehn Fällen, soweit möglich, im Vorhinein und Nachhinein telefonisch und/oder persönlich begleitet.

Im Jahr 2019 waren bei 90 Zwangsräumungen städtische Sozialarbeiter dabei; in weiteren 3 Fällen gab es vorher und nachher eine telefonische sowie eine persönlich Begleitung.

Während voriges Jahr 28 Menschen nach Zwangsräumung durch die Stadt in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht werden mussten, waren es im Jahr davor noch 36. Ob die übrigen tatsächlich obdachlos geworden sind, weiß die Stadtverwaltung nicht. Die notwendigen Informationen dazu lägen nicht vor, hieß es: „Dies ist der Fall, wenn vor einer Zwangsräumung keine Kontaktaufnahme möglich war, wenn zum Zwangsräumungstermin niemand anwesend war, wenn neuer Wohnraum bezogen wurde, wenn die Betroffenen in verdeckte Wohnungslosigkeit (Couch-Hopping bei Bekannten oder der Familie) gehen oder die Unterbringung in einer anderen Kommune erfolgte.

