Zahl der Infizierten in Potsdam nur leicht gestiegen

Potsdam

Die Zahl der Corona-Infektionen in Potsdam betrug am Sonntagnachmittag 49 Fälle – im Vergleich zum Samstag ist die Zahl der bestätigten Fälle damit um einen gestiegen.

Zwei tage zuvor waren es noch 37 Fälle. Drei Patienten müssen stationär behandelt werden, es gehe ihnen „den Umständen entsprechend gut“, so Amtsärztin Kristina Böhm. Die Zahl der Kontaktpersonen ersten Grades liegt mittlerweile nun bei über 400 Menschen. Sie sind in häuslicher Isolation, um eventuelle Ansteckungen zu unterbinden.

Der Andrang an die neue Untersuchungsstelle in der Pietschkerstraße 14-17 am Stern ist mittlerweile zurückgegangen. Während nach der Eröffnung am Freitag noch von rund 60 Personen Abstriche genommen wurden, gab es am Wochenende „ein moderates Aufkommen“, so eine Stadtsprecherin. Am St. Josefs-Krankenhaus gebe es „keine signifikante Zunahme von Untersuchungen im Vergleich zu den Tagen vorher“, erklärte Alexianer-Sprecher Benjamin Stengl auf MAZ-Anfrage.

Von Peter Degener