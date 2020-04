Zahlen gegen Husarenkaserne als Kreativzentrum

Innenstadt

Die Stadt hält trotz ihrer Pläne für ein Kreativzentrum an der Plantage sowie einem möglichen Erhalt des Rechenzentrums an einer Sicherung der Husarenkaserne an der Berliner Straße für die Kreativwirtschaft fest. Plausible Zahlen kann sie dafür aber nicht liefern.

Die Stadt befinde sich zur Husarenkaserne „seit vielen Jahren im Kontakt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima)“, heißt es in einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Götz Friederich. Aktuell werde das Gebäude am Eingang des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse „für die Bundespolizei und das Truppdienstgericht“ der Bundeswehr benötigt.

Die Husarenkaserne mit ihren 6000 bis 8000 Quadratmetern Nutzfläche spielte bei der Planung der Schiffbauergasse als Kunst- und Kulturquartier in den 1990er Jahren eine Rolle als Reservefläche für die Ansiedlung von kreativem und künstlerischem Gewerbe.

Fehlende Möglichkeiten für Ateliers und andere Werkstätten gehören zu den immer wieder kritisierten strukturellen Mängeln des Kulturquartiers. Zugleich erhoffen sich Befürworter mit der Ansiedlung von Gastronomie und Gewerbe in dem Kasernengebäude eine weitere Belebung des Kulturviertels.

Allerdings ist offen, ob dieser Bau tatsächlich als weiteres Kreativhaus benötigt wird.

Das alte Rechenzentrum. Sein Erhalt ist umstritten. Quelle: Varvara Smirnova

Das ergibt sich aus der Antwort der Verwaltung auf eine weitere Frage Friederichs: „Wäre aus Sicht der Stadt die benötigte Kapazität für die Kreativwirtschaft durch die Kreativquartiere neben der Plantage plus Schiffbauergasse gedeckt?“

Statt einer klaren Feststellung kommen veraltete Zahlen. Die Stadt schreibt in ihrer Antwort auf die aktuelle Anfrage des CDU-Politikers: „In Potsdam werden Stand Ende November 2018 circa 18.000 Quadratmeter Arbeits- und Büroarbeitsflächen für circa 600 Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft perspektivisch benötigt.“

Auch der Kulturausschuss tagt im Treffpunkt Freizeit Nach Corona-bedingter Auszeit nehmen die politischen Gremien ihre Arbeit allmählich wieder auf. Der Kulturausschuss tagt nach Angaben der Vorsitzenden Jenny Pöller (Die Andere) am 14. Mai im Treffpunkt Freizeit. Ein Thema ist der Haushalt. Gewählt wurde der Treffpunkt zur Gewährleistung des Abstands der Mitglieder untereinander. Als Tagungsort erprobt wird der Saal im Treffpunkt Freizeit erstmals am Sonnabend um 10 Uhr vom Hauptausschuss.

Nach einer anderen, durch die Fachhochschule 2017 durchgeführten Bedarfsabfrage würden laut der Antwort „bis zu knapp 20.000 Quadratmeter“ für Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft benötigt.

Baufeld der kürzlich abgerissenen Rechnerhalle. Hier soll das Kreativquartier errichtet werden. Quelle: Peter Degener

Das entspricht laut Stadt der mit dem neuen Kreativquartier an der Plantage geplanten Nutzfläche von ebenfalls rund 20.000 Quadratmetern. Hinzu kämen gut 5000 Quadratmeter bei dem mittlerweile ernsthaft diskutierten Komplett-Erhalt des alten Rechenzentrums. Auch das Flächenangebot der Husarenkaserne wäre zusätzlich.

Aktueller als die von der Stadt genannten Zahlen ist die Feststellung von Christopher Weiß, dem Projektentwickler des künftigen Kreativquartiers an der Plantage: „Wir haben in unserem Konzept nie von einem Ersatz für ein abgerissenes Rechenzentrum gesprochen“, sagte er im November 2019 nach der Vorstellung einer ersten Machbarkeitsstudie für einen Teilerhalt des DDR-Baus.

Auch Teile der Stadtpolitik sind der Ansicht, dass der Bedarf größer ist.

Die Debatte über Erhalt oder Abriss des Rechenzentrums hatte noch unmittelbar vor dem Corona-Ausnahmezustand Mitte März eine neue überraschende Wendung genommen.

Im letzten Hauptausschuss vor Verhängung erster Eindämmungs-Maßnahmen hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) den Vorschlag für ein mehrstufiges Verfahren zur Erarbeitung eines inhaltlichen und gestalterischen Konzepts für den Standort Rechenzentrum/Garnisonkirche vorgelegt.

Zur Galerie Der kürzliche Abriss der Rechnerhalle neben dem Rechenzentrum ist Gegenstand einer Serie neuer Arbeiten von Menno Veldhuis, die noch bis 15. Mai in der AE-Galerie, Charlottenstraße 13, zu sehen ist. Eintritt für Einzelbesucher nach Anmeldung unter Tel. 0178/60 28 210.

Für Diskussionen sorgte die erstmals so formulierte Festlegung eines „weitestgehenden oder vollständigen Erhalts des Rechenzentrums“ als Entwicklungsziel, die er vor der Abstimmung im Ausschuss aber offenbar auf Intervention der Garnisonkirchenstiftung mit einem Vorbehalt unter Verweis auf die Eigentumsrechte abschwächte.

Der Stiftung gehört ein Teil des Grundstücks, auf dem das Rechenzentrum steht. Schuberts Vorlage wurde mit den Stimmen der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation bestätigt. Die Bestätigung durch die Stadtverordneten steht noch aus.

Kritik bekam der Oberbürgermeister danach von links und von rechts. „Leider“ sei Schubert „sofort über das Stöckchen“ gesprungen, das die Stiftung ihm hingehalten habe, kritisierte die Initiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche: „Dabei könnte er viel selbstbewusster auftreten, hat doch die Stadt einst mit dem Grundstück den größten Vermögenswert in besagte Stiftung eingebracht.“

Wieland Niekisch als stellvertretender CDU-Fraktionschef hingegen sprach von einem „politischen Fiasko“: „ Potsdams linker Kooperations-Oberbürgermeister hat an Plantage und Breiter Straße alles auf den Kopf gestellt, was nur irgend geht.“

Niekisch verwies etwa auf den Grundsatzbeschluss von 1990 zur Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss, auf den Vertrag zwischen Stadt und Stiftung zur begrenzten Nutzung des Rechenzentrums bis 2023 und auf den Kompromiss mit dem neuen Kreativquartier als Ersatz.

Von Volker Oelschläger