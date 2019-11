Zahlreiche Baustellen sorgen weiter für Staus

Potsdam

Zahlreiche Baustellen laufen gerade im Potsdamer Straßennetz und sind teils eine absolute Staugefahr.

Die wichtigste Einschränkung gibt es seit einigen Tagen auf der Nutheschnellstraße L 40. Die Vorbereitungen für den Abriss der Brücken über die Regionalbahngleise laufen. Jeweils eine Fahrspur fehlt in beiden Richtungen, weshalb Staus vorprogrammiert sind.

Am Leipziger Dreieck läuft der Umbau der Friedrich-Engels-Straße. Weil dort umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten nötig sind, stehen in der Friedrich-Engels-Straße nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung.

Etwas weiter entfernt staut es sich erneut in der Friedrich-Engels-Straße. Aufgrund eines Schadens an einer Regenwasserleitung ist die Straße in Höhe des Freiland-Zentrums und der Einfahrt zum MAZ-Medienzentrum halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Hier besteht Staugefahr.

Am Platz der Einheit wird in der Friedrich-Ebert-Straße weiter an der Behebung eines Rohrbruchs gearbeitet. Die Friedrich-Ebert-Straße ist zwischen Ebräer- und Yorckstraße Richtung Yorckstraße voll gesperrt. Autos werden über Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße umgeleitet. Für zahlreiche Buslinien sind ebenfalls Ausweichrouten und Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Französische Straße ist aufgrund eines Hausneubaus zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straßezwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Für Gleisbauarbeiten in Höhe des Horstwegs wird eine Fahrspur der Heinrich-Mann-Allee in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Auch am Babelsberger Ende des Horstwegs gibt es eine Einschränkung: Für die Herstellung eines Hausanschlusses wird der Horstweg in Höhe Dieselstraße punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen weiterhin fahren – doch auch hier ist mit Rückstaus zu rechnen.

Die Brunnenallee ist zwischen Heinrich-Mann-Allee und Am Bahndamm für Straßenbauarbeiten sogar vollgesperrt. Die Erschließung erfolgt provisorisch über die Drewitzer Straße.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße zwischen Grünstraße und Filmparkzufahrt halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Hier gilt ebenfalls Staugefahr!

Zwischen Grube und Schlänitzsee ist der Schlänitzseer Weg wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Von MAZonline