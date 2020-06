Potsdams Zahnärzte fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Potsdam

Sie waren auch während der Coronavirus-Pandemie für ihre Patienten da und doch haben Zahnärzte nun besonders mit den Folgen zu kämpfen. Patricia Scholz, die mit ihrer Schwester Constanze, eine Gemeinschaftspraxis am Holländischen Viertel führt, berichtet.

MAZ: Hatten Sie in den vergangenen Wochen Ihre Praxis geöffnet? Was war in dieser Zeit anders als üblich?

Patricia Scholz: Wir hatten durchgehend geöffnet, haben jedoch alle geplanten Behandlungen und Zahnreinigungen mehrere Wochen nach hinten geschoben. Wir folgten der Empfehlung der Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlichen Vereinigung, uns auf reine Notfallbehandlungen zu beschränken. Die Öffnungszeiten wurden vorübergehend an diese neue Situation angepasst und wir führten Kurzarbeit ein, um unser Personal vor einer Kündigung zu schützen.

Die Hygienestandards in Zahnarztpraxen sind generell sehr hoch – welche Maßnahmen haben Sie darüber hinaus getroffen?

Die strengen Hygieneanforderungen an Zahnarztpraxen bestehen ohnehin aus umfangreichen Desinfektionsmaßnahmen nach jedem Patienten und einer langen Desinfektions- und Sterilisationskette für die Instrumentenaufbereitung. Noch akribischer werden jetzt der Warte- und Rezeptionsbereich einbezogen. Das fängt bereits bei der Türklinke am Eingang an.

Und wie schützen Sie und Ihr Team sich selbst?

Es hat uns vor eine große Herausforderung gestellt, uns in kürzester Zeit auf die neuen, geforderten Schutzmaßnahmen wie FFP2-Masken, Schutzvisiere vor dem Gesicht und die mit Glas abgeschirmte Rezeption einzustellen. Der Handel konnte schlichtweg nicht genügend Materialien zur Verfügung stellen. Schutzmasken beispielsweise sind wochenlang auf dem Weg in die Praxis, von gigantischen Preisen einmal abgesehen. Ein Familienmitglied fertigte für unser Team Schutzvisiere mit einem 3D-Drucker an, da auch diese schwer zu beschaffen waren.

Haben Sie denn nun genügend Schutz- und Desinfektionsmittel oder ist der Markt dafür noch immer angespannt?

Das Besorgen der Materialien funktionierte überwiegend durch persönliche Kontakte, zum Beispiel in Apotheken und dem Großhandel oder über Hilferufe bei der Landeszahnärztekammer, die uns einen Kontakt zu einem Dentaldepot vermitteln konnte, bei dem es für Zahnarztpraxen rationierte Desinfektionsmittel oder Handschuhe gab. Der Markt scheint noch immer wie leergefegt und es fehlt an ausreichend Schutzausrüstung. Hier muss man kreativ und flexibel bleiben.

Wie unterstützt die Politik Ihren Berufsstand?

Wir denken, wir sprechen für viele Zahnärzte, wenn wir sagen, dass wir uns von der Politik im Stich gelassen fühlen. Der Rettungsschirm für das Gesundheitswesen sah wochenlang noch nicht einmal Maßnahmen für Zahnärzte vor. Andere Gesundheitsberufe wurden von Anfang an unterstützt und bekamen klare Anweisungen zum Vorgehen, wir Zahnärzte hingen dagegen unwissend in der Luft. Nach Druck aus der Zahnärzteschaft und vielen Petitionen und offenen Briefen an die Politik wurden wir dann doch noch unter den Rettungsschirm genommen, der jedoch im Nachhinein von der Presse bereits als ein „Rettungsschirmchen“ bezeichnet wurde. Wir verstehen nicht, warum wir nicht gleichwertig behandelt werden, sind doch wir diejenige Berufsgruppe mit der höchsten Infektionsgefahr. Wir arbeiten mitten in einem Aerosol beziehungsweise Sprühnebel aus Wasser und Patientenspeichel, der beispielsweise von hochfrequent vibrierenden Geräten erzeugt wird.

Fühlen Sie sich von Ihren Patienten verstanden?

Absolut! Wir sind beeindruckt von der Disziplin unserer Patienten. Der Abstand in der Praxis wird so gut es geht gewahrt, es werden eigene Mund-Nasen-Masken mitgebracht und das gründliche Händewaschen vor der Behandlung wird von Allen gerne angenommen. Auch, dass viele Behandlungen verschoben werden mussten, traf auf allgemeines Verständnis.

Welche Bitte haben Sie an die Politik und an Ihre Patienten?

Es wäre schön, wenn das Versprechen der Politik, Schutzausrüstung in ausreichend hohen Mengen für die Praxen bereitzustellen, durchgesetzt werden könnte. Auch die Finanzierung dieser teureren Materialien von den Krankenkassen wäre denkbar, um uns in der Krise zu unterstützen. Klare Anweisungen statt nur Empfehlungen würden die Unsicherheiten in den Zahnarztpraxen reduzieren und wieder für eine bundesweite, einheitliche Handhabung sorgen. Die Produktion der Desinfektionsmittel etc. sollte sich wieder auf dem deutschen Markt etablieren. Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Großteil der Firmen im weit entfernten Ausland produzieren und die Lieferketten aufgrund eines Embargos oder Ähnlichem zusammenbrechen. – Unseren Patienten danken wir für ihr Verständnis. Nur mit ihnen schaffen wir es weiterhin durch die Krise.

