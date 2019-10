So magisch kann Potsdam: Christian de la Motte vor seiner Jubiläums-Show

Innenstadt

Wenn Christian de la Motte an diesem Freitagabend auf die Bühne tritt im Kabarett an der Charlottenstraße zur großen Zehn-Jahres-Jubiläums-Zauber-Show, dann ist er blau. Der blaue Anzug ist sein Markenzeichen, sein „Corporate Design“, wie man neudeutsch sagt. „Es wird eine ganz besondere Show“, sagt er, „in dieser Art wird es sie nie wieder geben.“

Trick an Trick – der Zuschauer zweifelt an seinen Sinnen

Während er sonst die Tricks in schneller Folge aneinander knüpft und ratlose Zuschauer atemlos an ihren Sinnen zweifeln lässt, wird er nun immer wieder innehalten und zurückblicken auf seine zehn Jahre als Zauberer und die Zeit davor, als er noch Firmenmanager war, gut bezahlt, erfolgreich und trotzdem nicht zufrieden mit dem Job und seinem Leben. „Geld allein macht nicht glücklich“, sagt er heute, „Menschen glücklich zu machen, schon.“ Über seine Tricks wird er erzählen, ein bisschen verraten, wie er das macht, mit Täuschung nämlich, „denn ich kann nicht zaubern“.

Der 4. Oktober ist tatsächlich sein exakter Jubiläumstag. An jenem Tag vor zehn Jahren stand er im Theater „Verlängertes Wohnzimmer“ im Berliner Friedrichshain erstmals mit einem längeren Programm auf der Bühne; knapp 60 Leute schauten zu, freundlich reserviert zunächst, nach und nach begeistert. „Ich fand’s gut“, sagt er, „aber heute sag ich: Puh! Gut, dass ich damit durchgekommen bin!“

Ein Klassiker: der Seil-Trick

Ein paar Nummern aus der Anfangszeit hat er immer noch im Programm, eine sogar schon 15 Jahre lang: Den Seil-Trick wiederholt er in immer neuen Varianten, dahintergekommen ist ihm noch keiner, nicht mal Leute, die das schon öfter gesehen haben und ihm beim wiederholten Male ganz besonders auf die Finger schauen. „Frauen lassen sich leichter begeistern; Männer versuchen öfter, das Rätsel zu lösen“, sagt er. Doch am Ende fragt sich jeder: „Verdammte Axt! Wie macht der das?“

Christian de la Motte mit dem Seiltrick. Quelle: Rainer Schüler

„Die Leute kommen aus dieser determinierten Welt voller Erklärungen für alles in eine Welt, in der es keine Erklärung gibt für das, was sie da sehen.“ Der häufigste Satz, den er aus den vorderen Reihen hört, ist „Das gibt’s ja nicht!“ Da hat er diesen Strick, den er zerschneidet in zwei Teile, dann sind es plötzlich vier, und am Ende ist es wieder einer.

Wie kommt der Geldschein in die Kugel?

Oder das Ding mit der Glaskugel: Wie um alles in der Welt kommt da der Geldschein rein, den ihm jemand aus dem Publikum gerade aus dem Portemonnaie gefingert hat? Nimmt der Zuschauer die Kugel mit dem Schein darin mit nach Hause? Dann hat er das Geld, kommt aber nicht ran. Oder zerschlägt er mit dem angebotenen Hammer die Kugel? Frauen nehmen die Kugel immer mit, doch unter sieben Männern ist einer, der die Kugel killt – für de la Motte ein Sinnbild für die geldfixierte Welt.

Wie kommt der Geldschein in die Glaskugel? Quelle: Rainer Schüler

Er holt dauernd Leute auf die Bühne, doch Angst muss keiner vor ihm haben. Er will die Leute nicht lächerlich machen, entlockt ihnen keine Geheimnisse und will ihnen nicht zeigen, wie sie sich übertölpeln lassen. Er stellt niemanden bloß und sich selbst als durchaus fehlbar dar. „Wenn der Trick klappt, ist das Zauberei“, pflegt er zu sagen in der Show, „wenn’s schief geht, ist es Comedy.“ Die Leute lachen, er lacht auch.

Einmal dem Magier in die Tasche greifen

Bei ihm zu sein vor allen auf der Bühne, ist auch eine Chance: Ist der Magier präpariert? Ist wirklich nichts in seinen Taschen? Zu fühlen jedenfalls ist nichts. Trotzdem ist am Ende des Kartentricks natürlich die gesuchte Karte in der vermeintlich leeren Tasche, scheinbar gewandert vom linken Ärmel und kitzelnd über seinen Rücken und die Schulter in die rechte Tasche, obwohl sie niemals sichtbar aus dem Ärmel des Jacketts rutscht: „Natürlich wissen die Leute, dass die Karte nicht wandert. Aber warum sie dann in der Tasche ist, begreift doch keiner.“

Christian de la Motte nimmt Gäste mit auf die Bühne. Quelle: Rainer Schüler

Das mit dem zeitlupenlangsamen Kartenfallenlassen durchschauen dagegen die meisten, doch fast alle kichern. So simpel ist der Trick und das Requisit dazu, dass de la Motte erwägt, das Kartenspiel als „Give-Away“ nach einer Show zu verkaufen, natürlich mit seinem Logo und einem Spruch auf dem Kartenrücken: „Realität kann jeder“ war bislang auf dem Transporter lesbar, mit dem er zu den Auftrittsorten fährt. Neuerdings preist er sein Programm als „lustigste Zaubershow, seit Siegfried in den Tiger biss“ – das ist so wenig ernst gemeint, wie der Vorgang wahr ist, denn in Wahrheit passierte es ganz anders.

Das Geheimnis ist die Ablenkung

Psychologie ist das Geheimnis seiner Zauberei. Während er eine Nummer abspult, scannt sein Blick die Zuschauer. An ihren Reaktionen merkt er, ob sie empfänglich sind für seine Täuschungen. Schnell hat er den erfasst, den er zwei Nummern später zu sich holen will und einen, falls der erste sich wider Erwarten weigert. „Wenn sich einer beharrlich weigert, kann das einen Trick verderben“, sagt er, „besser ist, er macht sofort mit.“

• Lesen Sie auch:

Alte Feuerwache als Künstler-Karree (mit Christian de la Motte)

Das Potsdamer Kabarett Obelisk sortiert sich neu

Im Dialog mit dem Kandidaten, aber auch ohne jeden Mitspieler, lenkt er das Augenmerk der Zuschauer auf Nebensächlichkeiten, so merken sie nicht, was da passiert, wo sie nicht hinsehen. Der Scheinwerferspot auf seine dunkle Bühne macht das leichter, auf heller Bühne ist es schwieriger. Aber auch bei vollem Licht verschlingen sich die Ringe und schwebt der Tisch, obwohl keine Hand ihn berührt.

Die Ringe hängen doch aneinander – oder nicht? Quelle: Rainer Schüler

De la Motte hat schon als Kind mit einem Zauberkasten gezaubert, dann aber 20 Jahre nicht mehr. Er stieg in die Wirtschaft ein, kam bis in mittlere Führungsebenen von Unternehmen, war mit Mitte 30 sogar Geschäftsführer eines Softwareunternehmens. Die Arbeit an seiner Karriere war in vollem Gange, bis er am sechsten Geburtstag seines Sohnes die Passion seiner Kindheit wiederentdeckte und eine kleine Zaubershow hinlegte. Und plötzlich wollten andere mehr davon erleben. Mit der Bühnenluft in der Nase erschien das fremdbestimmte Arbeitsleben im Büro mit einem Male „trist und mau“.

Vom Manager über den Möbelpacker zum Magier

Mitten in der „Dotcom-Krise“ des Internets verlor er seinen Job, musste sein Leben hinterfragen, wurde Möbelpacker („Alles eine Frage der Technik“), mixte Drinks und leitete ein Badeschiff. Während eines Urlaubs in einem Robinson-Club trat er in einer Gäste-Show mit der einzigen Erwachsene-Nummer auf, die er hatte: acht Minuten vor 800 Gästen, die begeistert waren. Von da an kannte er seinen Weg durchs Leben. „Als Zauberer“, sagt er, „möchte ich noch mit 100 auf der Bühne stehen.“

Wer ihn nicht sieht am 4. Oktober im „Obelisk“ an der Charlottenstraße, kauft sich vielleicht ein Ticket für das Theater an der Niebuhrg in Oberhausen am 25. Oktober oder für den 13. November im Thalhaus Theater Wiesbaden.

Von Rainer Schüler