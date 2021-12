Potsdam

Die Tat war erschütternd: Am Morgen des 23. Dezember 2011 wurde gegen 9.30 Uhr in einem Garagenkomplex an der Kantstraße und dem angrenzenden Bahndamm in Potsdam West ein neugeborenes Mädchen tot gefunden, eingewickelt in ein 130 mal 65 Zentimeter großes Handtuch mit der Aufschrift „Fitness“ der Marke „Facotti“. Die Untersuchungen ergaben, dass der Säugling gewaltsam zu Tode kam. Von der Mutter fehlt bis heute jede Spur.

Der Fundort: Der Säugling wurden am 23. Dezember 2011 zwischen Garagen und Bahndamm gefunden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenige Hinweise, keine Spur

Jetzt, zehn Jahre nach der Tat, sind neue rechtliche Ermittlungsbefugnisse geschaffen und kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten weiterentwickelt worden sind. Der Fall wird daher neu aufgerollt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

In den Tagen nach der Entdeckung des Kindes im Garagenkomplex waren lediglich ein paar wenige Hinweise eingegangen. Zu der Mutter hatte keiner geführt. Dabei waren die Ermittler damals zunächst zuversichtlich gewesen. Zeugen hatten einen dunklen Wagen mit „PM”-Nummernschild in dem Garagenkomplex gesichtet. Die Überprüfung von 4000 Autos, auf welche die Beschreibung zutraf, hat offensichtlich aber keinen großen Erkenntnisgewinn gebracht. Auch die Analyse des Handtuchs, in das der tote Säugling eingewickelt war, brachte bisher nicht den Durchbruch.

Das Handtuch, in dem das Baby eingewickelt war. Wer kann Angaben zu dem Handtuch machen? Quelle: Polizei

Die Polizei appelliert nun an die Frau, die ihr Kind damals mutmaßlich getötet hat und „seit zehn Jahren das Erlebte mit sich trägt und sich bisher bei der Polizei nicht gemeldet hat“, sich den Ermittlern anzuvertrauen. „Womöglich befand sie sich damals in einer schwierigen Lebenssituation, aus der sie keinen anderen Ausweg sah. Der polizeiliche Appell richtet sich daher auch ausdrücklich an die leibliche Mutter des Kindes, um letztlich die Todesumstände des Mädchens zu klären“, so ein Polizeisprecher.

Hohe Belohnung ausgesetzt

Selbst umfangreiche Ermittlungen und ein Massengentest bei mehr als 1.000 Frauen und Männern führten bislang nicht zur Aufklärung der Tat oder zum Auffinden der Eltern des Kindes, teilte die Polizei mit. Doch die Suche nach der Mutter und die Aufklärung der Tat wurde seitdem nicht eingestellt „Die Polizei gibt die Suche nach der Mutter des Kindes nicht auf – egal wie viel Zeit vergeht“, bekräftige ein Polizeisprecher.

Die Ermittler hoffen daher, auch zehn Jahre nach der Tat, auf neue Hinweise: Mit einem erneuten Zeugenaufruf erhoffen sich die Ermittler daher Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: Wer kann Angaben zur möglichen Kindsmutter machen oder hat Wahrnehmungen gemacht, die eventuell im Zusammenhang mit der Tötung des Säuglings stehen? Die Polizei geht davon aus, dass die Geburt des Kindes in der Nacht vom 22. zum 23. Dezember 2011 erfolgt ist.

Polizei bittet um Hinweise Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Mordkommission Potsdam – entweder telefonisch unter 0331/5508 2766, per E-Mail an mordkommission.pdwest@polizei.brandenburg.de oder auch postalisch an die Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 in 14467 Potsdam. Hinweise können zudem über das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de gegeben werden.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Straftat führen.

