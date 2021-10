Potsdam

Am Sonnabend trat Linda Teuteberg – Landesvorsitzende der Brandenburger FDP und soeben wiedergewählte Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 61 – weder vor ein Journalisten-Mikrofon noch auf die Bühne einer Podiumsdiskussion, wie sie es so oft in den vergangenen Wochen gemacht hatte. Stattdessen stieg sie die Treppen zum Rednerpult in der Nikolaikirche empor. Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit wird hier traditionell ein Festkonzert gegeben, auf Einladung der Kirchengemeinde und des Musikvereins mit seinem Vorsitzenden Harald Geywitz.

Am Sonnabend hielt Linda Teuteberg die Hauptrede. Darin erläuterte sie unter anderem ihren Appell für einen „zeitgemäßen Patriotismus“: Die Nation und der Nationalstaat seien – als Garant der Bürgerrechte und in ihrer emotionalen Bedeutung – zu wichtig, als dass man sie Nationalisten überlassen dürfe.

Was nicht allzu bekannt ist: Kirche ist für die Märkerin kein fremdes Terrain. Seit diesem Frühjahr vertritt sie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

„Steuererhöhungen sind mit FDP nicht machbar“

Ob Linda Teuteberg an diesem Samstagabend insgeheim auch ein kurzes Stoßgebet gen Himmel schickte für den Erfolg der Sondierungsrunden für eine Regierungskoalition? Das bleibt ihr Geheimnis. Auch zum Stand der Annäherungsversuche zwischen den Parteien ließ sie sich nichts entlocken. Nur dass die Freien Demokraten künftig „mitgestalten“ wollen. Und dass Steuererhöhungen mit ihnen nicht machbar seien, sagte sie im Vorfeld des Festakts zur MAZ.

Linda Teuteberg mit ihrem Mann Björn Teuteberg (r.), der FDP-Stadtverordneter in Potsdam ist, sowie Harald Geywitz, Vorsitzender des Musikvereins von St. Nikolai sowie Präses der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hinter Linda Teuteberg – der bekanntesten ostdeutschen Politikerin ihrer Partei – liegen anstrengende Wochen des Wahlkampfs im ganzen Land und im Wahlkreis 61. Also jenem, der mittlerweile deutschlandweit das Etikett „Promi-Wahlkreis“ aufgepappt bekommen hat – wegen der Direktkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne), die jeweils auch für ihre Parteien für das Kanzleramt kandidierten. Das glamouröse Promi-Label hatte für die Mitbewerberinnen und Mitbewerber aber auch seine Schattenseiten. Je mehr sich der Fokus der Berichterstattung auf die beiden Bundes-Platzhirsche verengte, desto schwieriger wurde es für die anderen, ein Stück vom Aufmerksamkeitskuchen abzubekommen.

Wahl 2021: FDP schnitt in Potsdam so gut ab wie nie

Beim MAZ-Wahltalk saßen zwar alle Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Podium, doch andernorts war das nicht immer so. Teuteberg trug es mit Fassung. „Das muss man als sportliche Herausforderung sehen“, sagt sie dazu. Und dass trotz der starken Konkurrenz zweier Kanzlerkandidaten das Ergebnis noch besser ausgefallen sei als bei der letzten Bundestagswahl 2017. „Es ist Fakt, dass wir in Brandenburg mehr Zweitstimmen als die Grünen geholt haben“, so die Spitzenkandidatin der Brandenburger FDP. Im Wahlkreis deklassierte die FDP mit 10,7 Prozent der Stimmen die Linken und die AfD – das beste Ergebnis, das die FDP jemals in diesem Wahlkreis erreicht hat.

Bundesweit hat die Partei, die in grauer Vorzeit noch mit dem gelben Pullunder von Hans-Dietrich Genscher oder dem Guido-Mobil von Guido Westerwelle punktete, diesmal überraschend die Herzen der Erstwählerinnen und Erstwähler erobert. Sie wurde in dieser Gruppe stärkste Kraft, auch bei den Juniorwahlen in Brandenburg.

Aus Sicht etlicher politischer Kommentatoren kam das einem Verrat der Jugend an den großen Idealen gleich. Für die FDP-Landesvorsitzende hat es mit einem Sinn für die Realitäten zu tun. Klimaschutz ja – aber bitte mit dem gleichzeitigen Vorantreiben neuer technologischer Entwicklungen. Schul- und Kitaschließungen in Zeiten der Pandemie – bitte nicht in dem Ausmaß, dass es zu Lasten der Kinder und Jugendlichen geht. Freiheit und Chancen – das Herzensthema der Partei – finde auch einen großen Widerhall bei der jungen Generation, so die Politikerin.

Frauen in der Politik – kein einfacher Weg

Teuteberg selbst war ebenfalls eine Frühberufene, was ihre politische Präferenz angeht. Schon als 17-Jährige trat sie bei den Jungen Liberalen ein – nachdem sie in Vorbereitung auf ein Schülerzeitungsinterview mit dem damaligen FDP-Außenminister Klaus Kinkel alle Parteiprogramme studiert hatte.

Eines der Themen, die die Babelsbergerin heute bewegen, ist die Wahrnehmung von Frauen in der politischen Arena. Hier tue Veränderung not. Anlässlich des nahenden Abschieds von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Teuteberg kürzlich einen Gastbeitrag für die SuperIllu geschrieben. Darin erinnert sie an einen Opern-Besuch der Langzeit-Staatschefin, als diese viel Dekolleté gezeigt und damit ein riesiges Medien-Echo ausgelöst hatte.

Hier zeige sich „ein trauriger Mangel an Souveränität im Umgang mit weiblicher Körperlichkeit, der die Wahrnehmung und Beurteilung in der Öffentlichkeit stehender Frauen prägt“, schrieb die FDP-Politikerin. „Frau muss sich hier wahlweise Männlichkeit nachahmende Uniformiertheit vorwerfen lassen oder ertragen, für klassische weibliche Attraktivität auf diese reduziert und in ihrer Kompetenz infrage gestellt zu werden.“

Linda Teuteberg vergangene Woche am Weberplatz – in Babelsberg wohnt die FDP-Landesvorsitzende. Quelle: Julius Frick

Keine Frage ist für die Landesvorsitzende indes, dass die Zukunft ihrer Partei in der Mark positiv ist – der Zuspruch steige. „Die gute Entwicklung der Mitgliederzahl der FDP hat sich im und nach dem Wahlkampf in Potsdam und dem ganzen Land Brandenburg nochmals verstärkt.“ Sogar am Samstag standen in Teutebergs Terminkalender mehrere Kennenlerngespräche mit FDP-Interessierten. Als Top-Themen für ihren Wahlkreis sieht Teuteberg Forschung und Innovation und die Förderung des Gründertums.

Was sie während des Wahlkampfs bewegt hat, waren die gehäuften Beschädigungen von Wahlplakaten. Dazu vermisste sie klare Worte der Potsdamer Stadtspitze. „Das sind demokratieverachtende Straftaten und da hätte ich mir eine deutliche Stellungnahme gewünscht.“

„Grenzziehung zwischen Diktatur und Demokratie“

Teuteberg selbst wählte jedenfalls bei ihrer Rede zum Tag der Einheit deutliche und eindringliche Worte. Sie plädierte für eine eingehendere Beschäftigung mit den Erfahrungen unter der SED-Diktatur. Ähnlich wie die 1968er in Westdeutschland von der Auseinandersetzung mit der Kriegszeit geprägt waren, solle man – allerdings besonnener - auch im Osten die Geschichte aufarbeiten: „Wir sollten auch in den Familien darüber reden: Wie war das damals?“ Dabei sei Platz für verschiedene Geschichten, aber: „Es ist nicht alles relativ.

Impression vom Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit in der Nikolaikirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die klare Grenzziehung zwischen Diktatur und Demokratie muss gewahrt bleiben.“ Anders als früher sei es nun niemandem mehr verwehrt, am Gelingen der Demokratie mitzuwirken.

„Normalität im besten Sinne“ nannte sie als erstrebenswertes Ziel. Dies bedeute: „Dass Herkunft weder Makel noch Verdienst ist.“ Das Amt des Ostbeauftragten der Bundesregierung solle jedenfalls kein Ersatz sein – etwa für ostdeutsche Bundesminister, die „ganz selbstverständlich auf Augenhöhe gesamtdeutsche Verantwortung übernehmen“.

Von Ildiko Röd