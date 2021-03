Zeitzeugen gesucht: Das Potsdam-Museum fordert Potsdamer auf, Briefe mit Erinnerungen zu schreiben

Potsdam

Wie werden die Menschen in 50 Jahren auf die Corona-Pandemie zurückblicken? Was hat diejenigen bewegt, die diese Zeit erlebt haben? Um Antworten auf diese Fragen zu sammeln, fordert das Potsdam-Museum alle auf, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit der Pandemie in Briefform nieder zuschreiben. „Mein Brief an Potsdam“ heißt die Aktion und richtet sich an Bewohner der Landeshauptstadt, die sich mitteilen möchten.

„Uns geht es dabei immer um die Erfahrungen in Bezug auf Potsdam“, sagt Ute Meesmann vom Stadt-Zeugen-Büro. Wie alt die Schreibenden sind, spielt vorrangig keine Rolle, allerdings habe sie zuerst an ältere Menschen gedacht. „Ich habe drei Monate im Gesundheitsamt am Telefon ausgeholfen und mit vielen Älteren gesprochen, die aufgrund ihrer Einsamkeit sehr traurig waren“, erzählt Meesmann. Gerade diese Menschen soll die Aktion an ihre Stärken erinnern und daran, dass sie wertgeschätzt werden.

Erinnerungen an das Jahr des Mauerbaus, 1961 gesucht

„Die Briefkultur hat bei älteren Menschen noch eine ganz andere Bedeutung, da musste man teilweise eine Woche warten, bis ein Brief kam, es hat auch etwas mit sich-Zeit-nehmen zu tun.“ Eben diese Zeit sollen die Interessierten auch bekommen, einen Einsendeschluss für die Briefe gibt es nicht. „Es braucht schließlich eine Weile, seine Erinnerungen nieder zu schreiben.“ Die Aktion des Potsdam-Museums solle eine Art Besinnung sein, eine Möglichkeit, inne zuhalten und das festzuhalten, was gerade wichtig ist.

Allerdings würde Ute Meesmann die Briefaktion gerne auch mit einem konkreten Thema verbinden: Am 13. August jährt sich der Tag des Mauerbaus zum 60. Mal, Erinnerungen daran würde das Potsdam-Museum gerne ebenfalls in Briefform sammeln und eventuell in einer Ausstellung oder einer Anthologie veröffentlichen. „Wir schauen erstmal, wie groß der Zuspruch ist und sammeln einfach.“ Schön wäre es, wenn die Briefe mit Erinnerungen an das Mauerbaujahr 1961 vor dem Jahrestag im August eingesandt würden. „Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit.“ Auch hier sollte der Potsdambezug im Fokus stehen.

Per Hand oder Computer

Ob die Briefe handschriftlich, an der Schreibmaschine oder dem Computer geschrieben werden, spielt keine Rolle. „Mir hat eine knapp Hundertjährige per Mail geschrieben, dass sie nicht mehr so gut mit der Hand schreiben kann, aber sie auf jeden Fall noch etwas schicken möchte“, erzählt Ute Meesmann. „Darüber freue ich mich sehr.“ Überhaupt hat sie schon einige Zeitzeugenberichte für das Stadt-Zeugen-Büro gesammelt, angefangen bei Erinnerungen an das Jahr 1945 und auch den Zweiten Weltkrieg. Teilweise ist sie selbst mit einem Mikrofon losgezogen, um die Geschichten der Potsdamerinnen und Potsdamer aufzuzeichnen. „Die Generation, die das miterlebt hat, stirbt langsam aus, es ist aber wichtig, die Erinnerungskultur zu bewahren.“

Geschickt werden können die Briefe an folgende Adresse: Potsdam-Museum – Forum für Kunst und Geschichte, Am Alten Markt 9, Stadt-Zeugen-Büro, 14467 Potsdam.

Von Sarah Kugler