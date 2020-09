Teltower Vorstadt

Innerhalb ihres Projektes „Ausgrenzungserfahrungen früher und heute“ hatten die Schüler des Grundkurses Geschichte der Jahrgangsstufe 12 am Potsdamer Humboldt-Gymnasium am Montagnachmittag Ruth Weiss zu Gast. Die jüdische Journalistin und Autorin reist zurzeit für vier Wochen durch Deutschland, um mit jungen Leuten bei Zeitzeuginnen-Gesprächen über Ausgrenzung und Diskriminierung zu sprechen.

96-Jährige auf Deutschland-Tour

Eigentlich hatte die 96-Jährige vor einem Jahr beschlossen, keine Zeitzeugengespräche mehr zu bestreiten. Doch inzwischen, so Weiss, sei so viel geschehen in Deutschland, habe es Halle und Hanau gegeben, dass sie das Gefühl habe, es sei gut, es doch noch zu tun. „Als ich in den 90er Jahren zurückkam nach Deutschland, konnte ich sagen, das ist nicht das Deutschland, aus dem ich, als ich zwölf war, mit meinen Eltern der Nürnberger Gesetze wegen, weggehen musste. Doch jetzt muss ich leider sagen, das ist nicht das Deutschland, dass ich erwartet habe. Stattdessen gibt es wieder Rassismus und Antisemitismus.“

Man versteht Geschichte besser, wenn man Persönliches erfährt

Offensichtlich, sucht Weiss nach einer Erklärung, habe die Kultur des Gedenkens nur die Oberfläche erreicht, habe man in Deutschland nach dem Krieg und bis heute nicht ausreichend über den Holocaust gesprochen.

Und so hat Weiss sich noch einmal für vier Wochen auf den Weg durch Deutschland gemacht, um an Schulen vor und mit jungen Leuten zu sprechen. Denn sie ist überzeugt, dass man Geschichte besser versteht, wenn man sie aus persönlichem Erleben erfährt.

Die Streiterin gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ist nicht das erste Mal am Humboldt-Gymnasium. „Es freut mich, wieder an dieser Schule zu sein“, begrüßt sie die Schüler. Es ist schön für mich zu sehen, dass Sie sich für das Thema interessieren.

Keine Sitznachbarn, keine Spielfreunde mehr

Weiss erzählt über ihre Kindheit in einem Dorf nahe dem fränkischen Fürth. Die jüdische Familie ist gut integriert im Ort. Die kleine Ruth wächst behütet auf, geht zur Schule, hat dort viele Freude, mit denen sie auch die Zeit nach dem Unterricht verbringt.

Das verändert sich schlagartig nach der Machtergreifung Hitlers Anfang 1933. „Auf einmal hatte ich keine Sitznachbarin mehr im Unterricht. In den Pausen stand ich auf dem Schulhof allein“, erinnert sich Weiss. Ihre ältere Schwester, ein sehr schönes Mädchen, das bis dato von den Jungs verehrt wurde, kam plötzlich mit Schmutz beworfen nach Hause.

Die 19 Schüler schweigen betroffen. Einer möchte wissen, ob die anderen Kinder sich nur in der Schule, unter Aufsicht, so verhalten haben. Außerhalb des Schulgeländes wäre das doch sicher anders gewesen. Das verneint Weiss. Die Nazipropaganda und Judenhetze hätte eben das ihre getan.

Weiße aber mit der „falschen“ Religion

1936 verließ die Familie Loewenthal – so Weiss’ Geburtsname – Deutschland Richtung Südafrika. Die mehrmonatige Reise auf dem Segelschiff war für die 12-Jährige ein wunderbares Erlebnis. Auch wenn die Reisenden in keinem Hafen von Bord gehen durften, hätte sie unglaublich viel gesehen. Die Freude endete abrupt bei der Ankunft in Johannesburg, wo ein uniformiertes Empfangskommando mit Hitlergruß wartete. Ihr Schiff, erzählt Weiss, war das Letzte, das in Südafrika willkommen geheißen wurde. Die 6000 Weißen, die bis dahin gekommen waren, hatte man gern aufgenommen. Dass sie jedoch die „falsche“ Religion hatten, wollte man nicht länger unterstützen.

Doch nicht nur das war unerfreulich aus Weiss’ Sicht. Die Familie war noch gar nicht richtig angekommen in ihrer neuen Heimat, da kam unerwarteter Besuch: Eine Gruppe weißer Damen gab dem Familienvater zu verstehen, dass es gegen die guten Sitten sei, schwarze Kinder anzufassen. In Deutschland war es gegen die guten Sitten, mit Juden zu spielen. Und nun das.

Mit Diskriminierung will sich Weiss bis heute nicht abfinden. In Südafrika wurde sie offiziell zur Persona non grata erklärt. Erst 1991 strich man sie von der Schwarzen Liste.

Die Schüler hatten vor allem Fragen zu Weiss’ beeindruckender Biografie. Ein Schüler, der selbst zwei Jahre in Simbabwe gelebt hat, fragte nach ihrer Zeit dort.

Von Elvira Minack