Zensus 2021 wird in Potsdam getestet

Potsdam

Die nächste Volkszählung steht an – in Potsdam werden in diesen Wochen rund 900 zufällig ausgewählte Haushalte schon einmal mit den Fragen konfrontiert, die im Mai 2021 von Millionen Menschen in Deutschland beantwortet werden müssen.

2021 werden mehrere Millionen Deutsche befragt

Die Statistiker wollen mehr über die Wohn- und Arbeitssituation sowie den Bildungsstand der deutschen Bevölkerung erfahren. „Ziel ist es, die Verständlichkeit der Fragen und den Einsatz der Erhebungsbeauftragten in der Praxis zu testen“, erklärt Janin Rynski vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Sind die Fragen präzise genug gestellt? Funktioniert der technische Ablauf des Online-Tools auf der Seite www.zensus2021.de reibungslos?

Daten dienen der Planung zum Bau der Infrastruktur

„Die Ergebnisse des Zensus dienen der Politik und der Wissenschaft, aber natürlich auch den Einwohnern“, sagt Rynski. So dienen die Informationen der Planung von Kitas, Schulen oder anderer Infrastruktur. Wo müssen gezielt neue Wohnungen gebaut werden, wie viele Menschen erreichen bald das Rentenalter?

Auch die finanziellen Zuschüsse von Bund und Land beruhen auf Bevölkerungsdaten, die zuletzt vor zehn Jahren beim ersten deutschlandweiten Zensus erhoben worden waren.

Das wird im Zensus 2021 abgefragt Rund 40 Fragen werden den Bürgern gestellt. Besonders interessiert sind die Statistiker an den Wohnverhältnissen – mit wie vielen Menschen leben Sie zusammen? Leben Sie an mehreren Orten? Auch die persönliche Herkunft und längere Auslandsaufenthalte werden abgefragt. Die meisten Fragen betreffen die berufliche Situation und schulische Ausbildung, sowie die Branche, der man sich zuordnet. Gefragt wird auch, ob man an seinem Wohnort arbeitet oder zum Arbeitsplatz pendelt. Das Einkommen oder Vermögen spielen keine Rolle und werden nicht abgefragt.

20 Erhebungsbeauftragte sind derzeit in Potsdam unterwegs

Damals wurden laut Rynski rund 9,1 Millionen Einwohner befragt. Beim kommenden Zensus rechne man nach Simulationen mit 11,4 Millionen Befragten. Wie viele Potsdamer dann Auskunft geben müssen, ist noch nicht klar.

Rund 20 sogenannte Erhebungsbeauftragte sind derzeit in Potsdam, Berlin-Schöneberg und Hoppegarten für das Landesamt unterwegs, das diese drei Orte für die Pilotstudie ausgewählt hat. Deutschlandweit wurden 25 000 Haushalte per Zufallsgenerator ausgewählt.

„Es ist sehr interessant, so viele Haushalte und Menschen kennenzulernen“

Einer der Erhebungsbeauftragten in Potsdam ist Martin Santelmann. „Ich habe den Aufruf in der Zeitung gelesen, normalerweise studiere ich Sportwissenschaften“, sagt Santelmann.

Martin Santelmann ist Erhebungsbeauftragter für den Zensus 2021 in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Auch dort befasst der 27-Jährige sich mit Statistik und interviewt Menschen, um mehr über die duale Karriere von studierenden Spitzensportlern herauszufinden. Vom Landesamt für Statistik hat er ganze Adressblöcke bekommen, die er nach und nach abarbeitet. „Viele machen leider gar nicht auf oder blocken an der Tür ab, aber es ist sehr interessant, so viele Haushalte und Menschen kennenzulernen“, sagt Santelmann.

Wer sich auf das kurze Türgespräch einlässt, beantwortet kurz einige statistische Fragen zu seinem Haushalt – Alter, Name, Nationalität – und bekommt anschließend einen Code, um den gesamten Fragebogen im Internet in aller Ruhe auf deutsch oder englisch zu beantworten. Doch auch dafür sind nur zehn bis 15 Minuten veranschlagt.

Teilnehmer bekommen eine kleine finanzielle Entschädigung

Santelmann hat seine Stadtteile mit rund 100 Befragten bereits abgearbeitet, aber andere Erhebungsbeauftragte werden noch bis Ende März in Potsdam an Haustüren klingeln.

Während die Pilotstudie freiwillig ist und nach Abschluss der Online-Befragung mit 7,50 Euro pro teilnehmender Person eines Haushalts belohnt wird, gilt nächstes Jahr bei allen, die zufällig für die eigentliche Volkszählung ausgewählt wurden, übrigens Auskunftspflicht.

Im kommenden Jahr benötigt das Statistische Landesamt über 1000 temporäre Mitarbeiter, die als Erhebungsbeauftragte die Volkszählung in der Region stemmen. Die Freiwilligen erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.

Von Peter Degener