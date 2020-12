Zentralrat der Juden fordert mehr Einigkeit in Potsdam

Potsdam

Enttäuschende Neuigkeiten für den Landesverband West der jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg: Nach MAZ-Informationen ist der Aufnahmeantrag des Landesverbands West im Zentralrat der Juden in Deutschland abschlägig beschieden worden. Das negative Votum erfolgte bei einer nicht-öffentlichen Sitzung an diesem Wochenende. Dem Landesverband West gehören neben der Gemeinde in Brandenburg/Havel auch die Jüdische Gemeinde Potsdam rund um Evgeni Kutikow sowie die Synagogengemeinde rund um Ud Joffe an. Der Landesverband West hat sich vor einigen Jahren als Abspaltung vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg gegründet – dieser Verband ist Mitglied im Zentralrat.

Evgeni Kutikow (r.) von der Jüdischen Gemeinde Potsdam und der Synagogen-Architekt Jost Haberland. Quelle: Archiv

Anzeige

Der Zentralrat der Juden ist die größte Dachorganisation der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland und deren politische Vertretung. Grund für die nunmehrige Ablehnung des Aufnahmeantrags ist offenbar unter anderem die ähnliche Ausrichtung der zwei Brandenburger Verbände. Beide gehören der orthodoxen Glaubensrichtung an – somit eine Art Doppelung. In der Regel sind nur dann zwei Verbände eines Bundeslandes im Zentralrat vertreten, wenn einer der orthodoxen und der andere der liberalen Richtung angehört.

Ud Joffe von der Synagogengemeinde. Quelle: Archiv

Da eine Mitgliedschaft im Zentralrat auch immer mit einem Sitz im Direktorium verbunden ist, wäre Brandenburg mit dann zwei Sitzen im Vergleich zu mitgliederstärkeren Landesverbänden auf diese Weise überproportional vertreten. Beide Brandenburger Verbände haben – im deutschlandweiten Vergleich – relativ niedrige Mitgliederzahlen. Deshalb strebt man vonseiten des Zentralrats nun offenbar ihr erneutes Zusammengehen an – möglicherweise mit Hilfe eines Mediationsverfahrens.

Ob dies zum Erfolg führt, erscheint angesichts der letzten Ereignisse jedoch eher zweifelhaft. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Verbänden gibt es hinsichtlich des Synagogenprojektes. Während der Landesverband kürzlich seine Bereitschaft signalisiert hat, mit dem Land eine Vereinbarung über den Synagogenbau zu unterzeichnen, ist die Gemengelage im Landesverband West komplizierter. Hier herrscht Uneinigkeit. Die Jüdische Gemeinde Potsdam

In Brandenburg gibt es zwei Landesverbände. Quelle: Friedrich Bungert

favorisiert – genauso wie der Landesverband – einen schnellen Baustart für die Synagoge und eine baldige Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Land über den Bau. Die Synagogengemeinde und die Gemeinde Brandenburg/Havel erklärten hingegen zuletzt, dass es für sie nicht infrage kommt, dass auch der Landesverband dabei mit im Boot sitzt.

Wie berichtet, hat Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) das Synagogenprojekt im Sommer auf die Ebene der Landesverbände gehoben, um den Dissens auf regionaler Ebene zwischen Joffes Synagogengemeinde und Kutikows Jüdischer Gemeinde so zu umschiffen und die Patt-Situation zu lösen.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Rückendeckung für Schüles Plan gibt es nun auch aus der Potsdamer Stadtpolitik. Letzte Woche plädierte die Linken-Fraktion unter der Überschrift „Die Zeit ist reif“ für den schnellstmöglichen Baustart. Der von Hans-Jürgen Scharfenberg initiierte Antrag wird am Mittwoch in der Stadtverordnetensitzung diskutiert. Ihm werden offenbar auch andere Fraktionen zustimmen.

SPD-Fraktionsvorsitzende Sarah Zalfen. Quelle: Archiv

SPD-Co-Fraktionschefin Sarah Zalfen erklärte am Dienstag auf MAZ-Anfrage: „Wir sind uns absolut einig, dass die Synagoge jetzt und bald kommen muss.“ Dazu müsse man „den schnellsten und sichersten Weg gehen, um den Jüdinnen und Juden in der Stadt, die schon so lange auf den Bau warten, dies auch zu ermöglichen“. Das Land habe sich intensiv mit allen jüdischen Gemeinden und deren Wünschen auseinandergesetzt, so Zalfen: „Die Synagoge, die jetzt gebaut werden kann, ist ein Abbild dieses Kompromisses.“

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke. Quelle: Archiv

Auch die bündnisgrüne Stadtfraktion wird den Beschlussantrag der Linken-Fraktion zum Synagogenneubau unterstützen. Co-Vorsitzende Saskia Hüneke sagte dazu: „Wir wollen das Ministerium darin bestärken, einen würdevollen Ort für jüdisches, religiöses Leben in Potsdam zu erstellen. Alle Beteiligten sind dazu aufgerufen, konstruktiv zum Gelingen beizutragen.“

Von Ildiko Röd